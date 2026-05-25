        Haberler Dünya İsrail'den Lübnan'a saldırılar | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'a saldırılar

        İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın Mişgara ve Kevseriyyet Ruz beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 18:51 Güncelleme:
        İsrail'den Lübnan'a saldırılar

        İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın doğundaki Beka bölgesinde yer alan Mişgara'daki evleri hava saldırılarıyla hedef aldı. Saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

        Ülkenin güneyindeki Kevseriyyet Ruz beldesindeki saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti

        İsrail'in gün içerisinde Lübnan'ın güneyindeki Arabsalim, Duveyr ve Kefer Rumman beldelerine düzenlediği saldırılarda toplam 9 kişi ölmüştü.

        Böylece İsrail'in Lübnan'a yönelik bugünkü saldırılarında ölü sayısı 16'ya yükseldi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini açıklamıştı.

        Hizbullah'tan paylaşım

        Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki Bayyada beldesinde bulunan İsrail askerlerini gece görüş sistemiyle donatılmış kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırının görüntülerini yayımladı.

        İsrail, kamikaze İHA saldırılarında çözüm bulmaya çalışırken, Hizbullah'tan yeni bir hamle geldi.

        Hizbullah, ilk kez kamikaze İHA'larında gece görüşlü kamera kullandığını gösteren bir görüntü yayımladı.

        Gece görüş kamerasıyla kaydedildiği anlaşılan görüntülerde, Bayyada beldesindeki İsrail askerlerinin hareketlerinin takip edildiği, ardından "Ababil" tipi kamikaze İHA'nın hedefe yönelerek saldırıyı gerçekleştirdiği anların yer aldığı görüldü.

        İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda Lübnan'ın güneyinde onlarca köy ve beldeyi işgal etmişti.

        İsrail, 17 Nisan yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürürken, Hizbullah ise bu saldırılara karşılık olarak işgal altındaki bölgelerde İsrail askerlerini hedef alıyor.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 185 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

        Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

