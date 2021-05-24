İsrail'den 3 ülkeye seyahat yasağı 0:00 / 0:00

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Xinhua'da yer alan habere göre, bakanlık açıklamasında, enfeksiyon oranlarında belirgin bir toparlanma olmadığı sürece bu ülkelerin "riskli" olarak nitelendirileceği ve bunun da İsrail vatandaşları ile kalıcı oturma izni olanların buralara seyahat etmesinin yasaklandığı anlamına geldiği belirtildi.

İsrail, aynı sebepten halihazırda yedi ülkeye (Ukrayna, Etiyopya, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Meksika ve Türkiye) seyahati yasaklamıştı.

Bu yedi ülkeden birine seyahat etmek isteyen İsrailliler ve kalıcı oturma izni sahiplerinin bir muafiyet komisyonuna başvurması gerekiyor.

Ayrıca, bu yedi ülkeden İsrail'e gelen kişiler karantinaya girmek zorunda. Karantina kuralı, hastalığı atlatanlar ve aşı olanlar için de geçerli.

Bakanlık, bu dönemde zorunlu olmayan tüm yurtdışı seyahatlerinden kaçınma tavsiyesinde de bulundu.