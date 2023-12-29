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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı

        İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı

        İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güney bölgesindeki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 02:15 Güncelleme: 29.12.2023 - 02:28
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        İsrail'den Şam'a hava saldırısı
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        Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.05'te Şam'ın güney bölgesindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

        Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşmanın Golan tepeleri tarafından gelen füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

        İKİNCİ SALDIRI İDDİASI

        İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresindeki bazı noktalara bir hava saldırısı daha gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

        Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 01.20'de Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi. Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Lübnan tarafından gelen füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

        AA'nın haberine göre; İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

        Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

        İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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