İsrail Dışişleri Bakanı'ndan, Filistin'in bazı Avrupa ülkelerince tanınması durumunda ilhak tehdidi

Israel Hayom gazetesine konuşan Saar, "İsrail’e karşı atılacak her türlü tek taraflı adıma İsrail de tek taraflı adımlarla karşılık verir.” tehdidinde bulundu.

Saar, aralarında Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkelerin Filistin’i tanıması halinde Batı Şeria’daki yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi’ni tek taraflı ilhak edeceklerini kaydetti.

Gazete, Saar’ın bu açıklamalarının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un öncülüğünde, Suudi Arabistan’ın da desteğiyle 18 Haziran'da New York’ta düzenlenmesi planlanan ve Filistin devletinin tanınması çağrısında bulunulacak uluslararası konferans öncesinde geldiğine dikkati çekti.

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Gazetenin diplomatik kaynaklardan aldığı bilgiye göre Macron, bu tarihte birçok ülkenin Filistin devletini tanıdığını duyurmasını hedefliyor.

Bu gelişme, İsrail hükümetinin sert tepkisini çekerken Macron’un daha önce Tel Aviv’e böyle bir adım atılmayacağına dair güvence verdiği iddia edildi.

Öte yandan gazete, ABD’nin bu konferansa katılmayacağını İsrail’e bildirdiğini ancak diğer ülkeleri caydırmak için kamuoyu önünde baskı yapmayacağını yazdı.