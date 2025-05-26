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        Haberler Dünya İsrail Dışişleri Bakanı'ndan, Filistin'in bazı Avrupa ülkelerince tanınması durumunda ilhak tehdidi | Dış Haberler

        İsrail Dışişleri Bakanı'ndan, Filistin'in bazı Avrupa ülkelerince tanınması durumunda ilhak tehdidi

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, aralarında Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkelerin Filistin'i tanıması halinde Batı Şeria'daki yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni tek taraflı ilhak edeceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 08:29 Güncelleme: 26.05.2025 - 08:29
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        İsrail'den Filistin'in tanınması durumunda ilhak tehdidi
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        Israel Hayom gazetesine konuşan Saar, "İsrail’e karşı atılacak her türlü tek taraflı adıma İsrail de tek taraflı adımlarla karşılık verir.” tehdidinde bulundu.

        Saar, aralarında Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkelerin Filistin’i tanıması halinde Batı Şeria’daki yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi’ni tek taraflı ilhak edeceklerini kaydetti.

        Gazete, Saar’ın bu açıklamalarının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un öncülüğünde, Suudi Arabistan’ın da desteğiyle 18 Haziran'da New York’ta düzenlenmesi planlanan ve Filistin devletinin tanınması çağrısında bulunulacak uluslararası konferans öncesinde geldiğine dikkati çekti.

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        Gazetenin diplomatik kaynaklardan aldığı bilgiye göre Macron, bu tarihte birçok ülkenin Filistin devletini tanıdığını duyurmasını hedefliyor.

        Bu gelişme, İsrail hükümetinin sert tepkisini çekerken Macron’un daha önce Tel Aviv’e böyle bir adım atılmayacağına dair güvence verdiği iddia edildi.

        Öte yandan gazete, ABD’nin bu konferansa katılmayacağını İsrail’e bildirdiğini ancak diğer ülkeleri caydırmak için kamuoyu önünde baskı yapmayacağını yazdı.

        Halihazırda Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 149’u Filistin devletini tanıyor. Filistin yönetimi, haziran ayında yapılacak konferansla bu sayının artmasını umuyor.

        Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısı 2024 yılı sonunda yaklaşık 770 bine ulaşırken bölgede 180 yerleşim yeri ve İsrail hükümetince de yasal statüsü bulunmayan 256 kaçak yerleşim yeri bulunuyor.

        Gazze'deki soykırıma paralel olarak İsrail ordusu, saldırılarını Batı Şeria'da da genişletti ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

        Resmi Filistin verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail şiddetinde 960’tan fazla Filistinli can verirken yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı. İsrail güvenlik otoriteleri 16 bini aşkın kişiyi tutukladı.

        Birleşmiş Milletlerin en üst yargı mekanizması Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024'te işgalci İsrail'in tüm "yeni yerleşim faaliyetlerini" durdurması ve İsraillilerin gasbettiği tüm Filistin topraklarından çıkarılması gerektiği yönünde görüş kararını bildirmiş ancak İsrail kararı reddetmişti.

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