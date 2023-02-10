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İsrail ekibi 5´inci günde 10 yaşındaki çocuğu sağ çıkardı

İsrail arama-kurtarma ekibi, Zeytin Dalları adını verdikleri insani yardım kapsamında depremlerden zarar gören bölgelerdeki çalışmalarına hızla devam ediyor. İsrailli kurtarıcılar, Kahramanmaraş´ta 10 yaşındaki bir çocuğu bu sabah enkazdan sağ kurtardı.

İsrail ekibi 5´inci günde 10 yaşındaki çocuğu sağ çıkardı
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AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün 10 yaşında bir depremzedeyi enkazdan sağ çıkartan ekibin komutanıyla konuştuğunu belirtip, "Kim bir canı kurtarırsa bütün dünyayı kurtarmış gibi olur. Halihazırda birçok dünyayı kurtarmayı başardınız - tebrikler" açıklamasını yaptı.

İsrail´den yapılan açıklamada Zeytin Dalları adı verilen insani yardım kapsamında dün 8 kişiyi enkaz altında sağ çıkartıldığı, toplamda 18 kişinin kurtarıldığı ifade edildi. Açıklamada "Bu sabah kurtarma ekipleri, Türkiye'nin Kahramanmaraş şehrinde bir evin yıkıntıları arasında mahsur kalan 10 yaşındaki bir çocuğu bir saat süren operasyonda bulup kurtardı. Kurtarma ekipleri, kurtarma sırasında çocuğa hayat kurtaran tıbbi tedavi sağladı ve ardından, daha fazla tıbbi tedavi için onu bir hastaneye nakletti" denildi.

Doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinden oluşan bir tıbbi ekip ise Kahramanmaraş´ta depremler sırasında terk edilen bir hastanenin yeniden açılmasına yardım edip, tedaviye başladı.

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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