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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze şehrinin doğusuna düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü

        İsrail'in, Gazze kentinin doğusuna düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı, binlerce ailenin de yerinden olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 23:05 Güncelleme: 07.07.2024 - 23:05
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        İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
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        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze'nin doğusundaki Derac, Tuffah ve Eski Şehir bölgelerine saldırılar düzenledi.

        Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in söz konusu bölgelere düzenlediği saldırılarda onlarca kişinin öldüğünü, onlarcasının da yaralandığını belirtti.

        İsrail'in saldırıları nedeniyle binlerce bölge sakininin sonunu bilmedikleri meçhul bir yolculuğa çıktığını aktaran Basal, saldırının ilk dakikalarının çok şiddetli olduğunu, ölümlerin ve yaralanmaların en çok bu zamanlarda yaşandığını kaydetti.

        Basal, bölge sakinlerinden yardım çağrıları aldıklarını, ancak saldırılar nedeniyle bölgeye ulaşmalarının mümkün olmadığını ifade etti.

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        İsrail ordusu, saldırılardan önce Gazze'deki bölge halkına yaptığı bildiride, Gazze şehrinin doğusundaki Tuffah, Derac ve Eski Şehir mahallelerinde oturanların bölgeyi tahliye etmeleri ve batıdaki sığınma merkezlerine gitmelerini istemişti.

        Bildiride konuya ilişkin ayrıntılara yer verilmezken, İsrail güçleri Gazze'deki Şucaiye Mahallesi'nde 27 Haziran'da karadan saldırılar başlattığını duyurmuştu.

        İsrail ordusu, sivillerin hayatından endişe duyduğu yönünde açıklamalar yapmakla birlikte, bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybeden ve yaralananların çoğunu siviller oluşturuyor.

        Öte yandan, İsrail'in açıkladığı bildiri sonrasında, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri de hasta ve yaralıları kuzeydeki başka hastanelere tahliye etmek zorunda kalmıştı.

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