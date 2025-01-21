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        Haberler Dünya İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den istifa kararı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den istifa kararı

        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 6 Mart itibarıyla görevden ayrılmak istediğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 17:11 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:12
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        İsrail'de istifa kararı
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        İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin 6 Mart itibarıyla geçerli olacak şekilde istifa etmek istediğini İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'a ilettiği bildirildi. Halevi'nin, IDF’nin 7 Ekim'deki 'başarısızlığının sorumluluğunu' kabul ederek görevinden ayrılmak istediği belirtildi.

        İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, IDF'nin halihazırda önemli başarılar kaydettiğini ve rehineleri serbest bırakmak üzere varılan anlaşmayı uygulama sürecinde olduğunu vurguladı. Halevi, 6 Mart tarihine kadar 7 Ekim'e ilişkin soruşturmaların sonuçlandırılacağını ve IDF'yi 'gelecekteki sınamalara' hazırlayacağını söyleyerek, “IDF komutanlığını yüksek kaliteli ve kapsamlı bir şekilde halefime bırakacağım” ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #israil
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