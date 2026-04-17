İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Beyrut'a dönüş başladı

İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından başkent Beyrut'tan güneye doğru dönüşler başladı
Giriş: 17 Nisan 2026 - 11:13
İsrail ile Lübnan arasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan 10 günlük geçici ateşkes yürürlüğe girdi.
Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından yerinden edilen on binlerce kişi, başkent Beyrut'tan ülkenin güneyindeki evlerine dönmek üzere yola çıktı.
Dönüş yolunda Sayda kentine giden sahil hattında yoğun trafik oluştuğu görüldü.
