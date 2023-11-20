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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in Gazze Şeridine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 13 bin 300 oldu

        İsrail'in Gazze Şeridine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 13 bin 300 oldu

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 22:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 22:22
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        Gazze'de ölenlerin sayısı 13 bini geçti
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        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 45'inci gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı.

        Buna göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 13 bin 300 kişi yaşamını yitirdi; ölenlerden 5 bin 600'ünü çocuklar, 3 bin 550'sini kadınlar oluşturdu.

        Saldırılarda 201 doktor, hemşire ve ilk yardım görevlisi ve 60 gazeteci öldü. Yaralı sayısı da 31 bin oldu.

        Kayıp sayısı ise enkazda ve sokaklardaki cesetler dahil olmak üzere 6 bin 500'ü aştı. Bunların 4 bin 400'den fazlasını yine kadın ve çocuklar oluşturdu.

        266 OKUL HEDEF ALINDI

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        İsrail saldırılarında şu ana kadar 98 hükümet binası ve 266 okul hedef alındı, 66 okul hizmet dışı kaldı.

        Saldırıya uğrayan okullardan sonuncusu Nuseyrat'taki Malezya Okulu, Gazze'nin kuzeyindeki Kuveyt Okulu ve El-Bureyc'deki UNRWA Okulu oldu.

        Bombalanan 170 camiden 83'ü de tamamen yıkıldı.

        Daha önce açıklanan 225 bin konutun kısmen, 43 binin ise tamamen yıkıldığı bilgisi güncellenmedi.

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        #gazze ölenler
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