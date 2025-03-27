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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 7 kişi öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 7 kişi öldü

        İsrail savaş uçaklarının, Gazze şehrinin kuzeybatısında düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 06:35 Güncelleme: 27.03.2025 - 06:41
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        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 7 ölü
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        İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin kuzeybatısındaki Es-Saftavi bölgesinde El-Garabavi ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

        AA'nın Filistin resmi ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre; hava saldırısı sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
        #haberler
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