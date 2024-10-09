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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda "El-Aksa" televizyonu kameramanı öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda "El-Aksa" televizyonu kameramanı öldü

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya düzenlediği hava saldırısında "El-Aksa" televizyonu için çalışan bir kameraman öldü, bir muhabir de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 20:06 Güncelleme: 09.10.2024 - 20:06
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        İsrail saldırısında foto muhabiri öldü
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        "El-Aksa" televizyonunun Telegram sayfasında yayınlanan habere göre, İsrail savaş uçakları, Cibaliya'daki Ebu Şerh kavşağında görevini yapan ekibi füzelerle hedef aldı.

        Saldırıda kameraman ve foto muhabiri Muhammed et-Tanani öldü, muhabir Tamir Lebed de yaralandı.

        İsrail askerleri ambulansların vurulan "El-Aksa" televizyonu ekibine ulaşmasına izin vermedi.

        Haberde, yaralanan muhabir Lebed'in sağlık durumuna ilişkin ise ayrıntı verilmedi.

        ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLERİN SAYISI 176'YA YÜKSELDİ

        Öte yandan Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Muhammed et-Tanani ile birlikte Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısının 176'ya yükseldiği kaydedildi.

        Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara "Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

        Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeniden kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, başta Cibaliya olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiye bölgelerini yoğun şekilde bombalıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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