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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor!

İsrail'in 9 Mayıs'tan bu yana Gaza Şeridi'ne düzenlediği saldırılar dün gece boyunca da devam etti. İsrail'in düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Mısır devlet kanalı, Gazze şeridi ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ateşkesi yalanladı

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  • İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor!

     İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor!

    Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'e ait SİHA, Gazze'nin Han Yunus bölgesine bağlı Hamed kentindeki bir apartman dairesine roketli saldırı gerçekleştirdi.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor!

    Saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybederken, bazıları ağır olmak üzere birçok kişi de yaralandı. Saldırının hedefindeki daire tamamen yok olurken, çevredeki mülklerde de ciddi hasar oluştu.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor!

    Yine İsrail savaş uçakları Gazze'nin Han Yunus'ta boş bir ev ve arsaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu yaralanan olmadı.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor!

    Öte yandan İsrail ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ndeki İslami Cihad Hareketi'ne bağlı hedefleri vurduğu savunuldu.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor!

    GAZZE'DEN İSRAİL'DEN 469 ROKET SALDIRISI

    Gazze Şeridi'nden İsrail'e 469 roket saldırısı düzenlendiği açıklandı.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor!

    İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze'den atılan 469 roketten 333'ünün İsrail'e ulaştığı, 107'sinin ise Gazze Şeridi sınırlarında düştüğü belirtildi. Geriye kalan 29 rokete ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor!

    Hava savunma sisteminin 153 roketi engellediği, bazı roketlerin yerleşim birimlerine isabet ederek maddi hasara yol açtığı aktarıldı.
  • İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor!

    MISIR'IN ATEŞKES AÇIKLAMASINI İSRAİL YALANLADI

    Mısır devlet televizyonu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor!

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'ın ateşkes haberinden saatler sonra ulusa seslenerek, başlattıkları "askeri harekatın sona ermediğini" ve Gazze'ye şiddetli biçimde saldırmaya devam ettiklerini açıkladı.
  • İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor!

    ABD İLE İSRAİL ARASINDA GAZZE SALDIRILARI ÜZERİNE TELEFON TRAFİĞİ

    ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, İsrail’in Gazze’de başlattığı saldırıları İsrailli mevkidaşları ile görüştüğü bildirildi.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor!

    Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, Austin’in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor!

    Ryder, Austin’in Gallant’tan İsrail’in Gazze’deki operasyonları hakkında bilgi aldığını ve "İsrail’in terörist grupların başlattığı roket saldırılarına karşı halkını savunma hakkına destek verdiğini vurguladığını" belirtti.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor!

    Diğer taraftan Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan’ın da İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ile Gazze'deki devam eden saldırıları görüştüğü ifade edildi.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor!

    İsrail'in 9 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor!
  • İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor!

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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