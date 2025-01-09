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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında 4 kişi öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında 4 kişi öldü

        İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği hava saldırısında 1'i bebek 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 06:45 Güncelleme: 09.01.2025 - 06:45
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında 4 kişi öldü
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        Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, İsrail'in kente düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 1'i bebek 4 Filistinlinin cenazesinin hastaneye getirildiğini söyledi.

        Görgü tanıkları da İsrail'in Deyr el-Belah kentinin batısında bir evi hedef alması sonucu evin tamamen yıkıldığını ve çevredeki evlerde de hasar oluştuğunu belirtti.

        Saldırı sonucu ölen ve yaralananların olduğunu ifade eden görgü tanıkları, arama kurtarma ekiplerinin enkazda kalanları arama kurtarma çalışmasını sürdürdüğünü dile getirdi.

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        #israil
        #haberler
        #gazze
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