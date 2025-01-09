İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında 4 kişi öldü

Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, İsrail'in kente düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 1'i bebek 4 Filistinlinin cenazesinin hastaneye getirildiğini söyledi.

Görgü tanıkları da İsrail'in Deyr el-Belah kentinin batısında bir evi hedef alması sonucu evin tamamen yıkıldığını ve çevredeki evlerde de hasar oluştuğunu belirtti.