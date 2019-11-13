Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor: 16 ölü

HABERTURK.COM / AA

İsrail ordusunun, İslami Cihad örgütünün üst düzey isimlerine yönelik hava saldırılarında ölenlerin sayısı 16'ya, yaralılarınki ise 50'ye ulaştı.

israil gazze'ye hava saldırılarını sürdürüyor

İsrail'in son iki günde Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında can kayıpları artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin orta ve kuzey kesimlerini hedef alan saldırılarda ölenlerin sayısının 16'ya, yaralıların sayısının ise 50'ye yükseldiği belirtildi.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada ise, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bugün hayatını kaybeden kişinin Kudüs Seriyyeleri'nin yönetici kadrosundan 38 yaşındaki Halid Muavvad Ferrac olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu dün Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu el Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DEAŞ’lı teröristin ‘tampon’ bölgede üçüncü günü
DÜNYADEAŞ'lı terörist hala tampon bölgede
Askja Yanardağı hava ulaşımını tehdit ediyor
DÜNYAPatlarsa Avrupa'da hayat duracak
Yapay zeka bir yıl içinde ölecek kişileri tespit etti
DÜNYAÖlümü tahmin eden yapay zeka
ABD duvar inşaatını naklen yayınlayacak
DÜNYADuvardan canlı yayın
Avn'dan göstericilere: "Beğenmiyorsanız gidin"
DÜNYAAvn'dan göstericilere: "Beğenmiyorsanız gidin"
Trump'a azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar bugün başlıyor
DÜNYAKamuya açık oturumlar bugün başlıyor
Evo Morales'ten 'darbe' açıklaması
DÜNYAEvo Morales'ten 'darbe' açıklaması
Bolivya'da geçici devlet başkanı belli oldu
DÜNYABolivya'da geçici devlet başkanı belli oldu
Son dakika! Trump'tan flaş DEAŞ açıklaması
DÜNYATrump'tan flaş DEAŞ açıklaması
Trump'tan AB'ye "Ticari engelleri Çinden daha kötü" eleştirisi
DÜNYATrump, AB'yi eleştirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu