İsrail'in Gazze’ye saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 40 bini aştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları ile yıkıma ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne karadan, havadan ve denizden saldırılarında son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirirken, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği şiddetli saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bin 5'e çıktı.

Son 24 saatte 107 kişinin yaralandığı Gazze Şeridi'nde saldırılarda yaralanan toplam Filistinli sayısı ise 92 bin 401 oldu.

İsrail ordusu yerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin sığındığı okulları da hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun bombardımanında altyapının tahrip olması ve yeterli içecek suyun bulunamaması nedeniyle salgın hastalıklar da yayılmış durumda.

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İsrail ordusu Gazze'ye yardım girişlerini engellerken, birçok ülkenin havadan gönderdiği yardımlar zaman zaman Filistinlilerin üzerine bazen de denize düşüyor.

Tüm bölgelerinde açlık ve susuzluğun hakim olduğu Gazze Şeridi'nden gelen görüntülerde bebeklerin açlıktan bir deri bir kemik kaldığı görülüyor.

Kimliği belirlenen 40 bin 5 kişinin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ve Filistin Sivil Savunma Kurumu yetkilileri en az 10 bin Filistinlinin naaşının da enkaz altında kaldığını ifade ediyor.

Ölmek istemeyen 6 yaşındaki Gazzeli Hind İsrail ordusu, 29 Ocak'ta, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlar ve işgal nedeniyle güvenli bir alan kalmayan kentte sığınacak bir yer bulabilmek amacıyla yola çıkan bir aracı vurdu. Gazze'nin Tel el-Hava Mahallesi'nde seyir halindeyken hedef alınan araçta 6 yaşındaki kız çocuğu Hind ve akrabalarından 5 kişi bulunuyordu. Saldırının ilk anlarında araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. Ancak, o sırada Hind ile birlikte sağ kalan Leyan Hamade adlı 15 yaşındaki kız çocuğu Filistin Kızılayını arayarak yardım istedi. REKLAM Filistin Kızılayı tarafından paylaşılan ses kayıtlarında Leyan, Kızılay yetkilisine "Amca bize ateş açıyorlar, yanımızda tank var, araçta mahsur kaldık." şeklindeki çaresizce seslenişi sonrasında silah sesleri duyulunca Leyan'ın sesi kesildi. Hedef alınan araçta Leyan'ın da ölümünden sonra yalnızca 6 yaşındaki Hind kaldı. İsrail güçlerinin kuşatması ve işgali nedeniyle ulaşılamayan araçta yaralı şekilde mahsur kalan Hind'e annesi telefonla ulaştı. Hind, annesine, "Anne, Leyan öldü. Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum." dedi. Bu konuşmanın ardından Kızılay ekipleri ambulansla Hind'in mahsur kaldığı aracı bulmak için yola çıktı. Fakat, yola çıkan ekipten de uzun süre haber alınamadı. Olaydan günler sonra bölgeye gönderilen Filistin Kızılayına ait ambulansın da bombalandığı belirlendi. Filistin Kızılayı, Gazze kentindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde direkt hedef alınan ambulansın içindeki Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un da cansız bedenlerine ulaştıklarını açıkladı. Hind ile birlikte 6 kişinin naaşlarının ulaşıldığı aracın yakınlarında ise tamamen yanmış halde başka bir aracın kalıntılarının bulunduğu ve bunun Hind'i almak için gönderilen ambulans olduğu tespit edildi. REKLAM