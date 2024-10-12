İsrail'in saldırıları İsveç ve Fransa'da protesto edildi: "Gazze'nin ve Lübnan'ın çocukları, insanlık öldürülüyor"

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Kajsa Ekis Ekman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tanık olduklarımız sadece bir soykırım değil, tüm Batı demokrasilerinin katıldığı bir soykırım. Yani bunu sadece İsrail yapmıyor. ABD, silahların yüzde 60'ını, Almanya ise yüzde 30'unu (İsrail'e) gönderiyor." dedi.