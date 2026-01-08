Habertürk
        "İsrail'in tehdidi hiç bu kadar büyük olmadı" | Dış Haberler

        "İsrail'in tehdidi hiç bu kadar büyük olmadı"

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Orta Doğu'nun çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade ederek "İsrail'in bölgeye yönelik tehdidi hiç bu kadar büyük olmamıştı. Daha önce İran ve Lübnan dahil 7 ülke, İsrail saldırılarının hedefi oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 21:20 Güncelleme: 08.01.2026 - 21:20
        "İsrail'in tehdidi hiç bu kadar büyük olmadı"
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in bölgeye yönelik tehdidi hiç bu kadar büyük olmadığını belirtti.

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Lübnan’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Lübnan’a, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı dahil olmak üzere üst düzey yetkililerle bölgesel konuları görüşmek için geldiğini belirten Erakçi, Orta Doğu’un çeşitli zorluk ve tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, “İsrail’in bölgeye yönelik tehdidi hiç bu kadar büyük olmamıştı. Daha önce İran ve Lübnan dahil 7 ülke, İsrail saldırılarının hedefi oldu. Şu an bile Lübnan topraklarının bir kısmı İsrail’in işgali altında. Geçen sene imzalanan ateşkes anlaşması ihlal edildi.” değerlendirmesinde bulundu.

        Erakçi, ülkesi ile Lübnan arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin tarihi geçmişine atıf yaparak, “Biz siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için gayret ediyoruz. Her iki ülke de zengin bir kültüre ve büyük bir medeniyete sahip. Bu durum dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayabilir.” ifadelerini kullandı.

        İran ile Lübnan arasındaki ticaret hacmine de değinen Erakçi, “Geçtiğimiz yıl İran ile Lübnan arasındaki ticaret hacmi 110 milyon dolar seviyesine çıktı. Bu rakam, ilişkilerimizde ne kadar büyük bir potansiyel bulunduğunu ortaya koymaktadır.” dedi.

        Erakçi, ABD ile nükleer müzakereler konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

        Karşılıklı çıkar ve saygı temelinde müzakerelere hazır olduklarını hatırlatan Erakçi, “Amerikalılar, müzakerenin dayatmayla aynı şey olmadığını kabul ettiklerinde müzakereler başlayabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "savaşmak istemediklerini ancak savaş için de hazırlıklı olduklarının" altını çizdi.

