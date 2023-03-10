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İsrail, İtalya'ya gaz akışını artırmak istiyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'den İtalya'ya ve oradan da Avrupa'ya gaz akışını artırmayı görüştü

İsrail, İtalya'ya gaz akışını artırmak istiyor
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AA

Meloni, İsrailli mevkidaşını Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'nin avlusunda resmi törenle karşıladı. İki başbakan baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Netanyahu'yu Roma'da ağırlamaktan memnuniyetini dile getiren Meloni, konuğuyla harikulade olarak tanımladığı ikili ilişkiler başta olmak üzere pek çok konuyu ele aldıklarını belirtti.

İsrail'in yapay zeka, siber güvenlik ve tarım sektörü gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydettiğini dile getiren Meloni, bugün İtalya'da susuzluk ve kuraklığın önde gelen bir sorun olduğunu anımsattı ve bu alanda İsrail'in önemli deneyimlerinden faydalanabileceklerini ifade etti.

Başbakan Meloni, İtalya ve İsrail arasında yeni bir hükümetler arası zirve düzenlemeleri gerektiğini de kaydetti.

Meloni, Netanyahu ile beraber bölgesel konuları ve İsrail’in bazı Arap ülkeleriyle ilişkilerinin normalleşmesini görüştüklerini aktarırken, İtalya'nın bu sürece tam destek verdiğini belirtti.

"SIVILAŞTIRILMIŞ GAZI, AVRUPA'YA GETİREBİLMEK İÇİN BİR YAPI EKLEMEYİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Konuk Başbakan da İtalya ve İsrail arasında uzun süreli ve dostluğa dayanan bir ilişki olduğunu ve büyük bir işbirliği için de alan olduğunu söyledi.

Netanyahu, İtalya'nın Avrupa'nın enerjı "Hub"ı olma hedefine atıfta bulunarak "İtalya ile İsrail arasında enerji sektöründeki işbirliğini daha da yukarılara taşıyabileceğimize inanıyoruz. Gaz konusunda zaten bir işbirliğimiz var ve bu sektörü genişletmek istiyoruz. Sıvılaştırılmış gazı, Avrupa'ya getirebilmek için bir yapı eklemeyi değerlendiriyoruz." dedi.

Meloni'yi 50 ya da 100 kadar firmayla Kudüs'e davet eden Netanyahu, İtalya'nın girişimcilik ve tasarımda önde gelen bir ülke olduğunu, İsrail olarak teknolojideki avantajlarını İtalya ile paylaşmak istediklerini ifade etti.

Başbakan Netanyahu, İtalya'nın susuzlukla ilgili çektiği sıkıntıya da değinerek "İsrail, kuraklık konusunu çözdü. Bu konuda İtalya'ya kendi tekniklerimizle el vermekten mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca, Meloni ile görüşmesinden önce başkentteki temasları kapsamında, İtalya'da ekonomik kalkınma ve işbirliklerinden sorumlu "İşletmeler ve Made in Italy" Bakanı Adolfo Urso ile beraber İtalya-İsrail Ekonomik Forumu'na katıldı.

Netanyahu burada yaptığı konuşmada da İsrail'in İtalya'ya ve Avrupa'ya gaz ihracatını artırmak istediğini vurgulayarak "Altyapıda büyük yatırımlar olacak. Gaz sektörünü büyütmek istiyoruz. İtalya'ya buradan da Avrupa'ya akışı artırmak için bir sıvılaştırılmış gaz tesisi eklemeyi değerlendiriyoruz. Bu hususta sizinle daha fazlasını yapmaya hazırız." dedi.

Netanyahu, İsrail'in ekonomik ve teknolojik ilişkileri de artırmaya hazır olduğunu ve bu ziyaretindeki mesajının bu olduğunu söyledi.

NETANYAHU'NUN YARGI REFORMU ROMA'DA DA PROTESTO EDİLDİ

Netanyahu'nun ülkesinde gündeme getirdiği ve büyük protestolara yol açan yargı reformuna karşı Roma'da da bir miting düzenlendi.

Başbakanlık sarayı Chigi yakınlarındaki Apostoli Meydanı'nda toplanan 200 kadar İsrailli, ülkelerindeki yargı reformunu protesto etti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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