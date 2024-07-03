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        Haberler Dünya İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik: Macron ve Netanyahu telefonda görüştü | Dış Haberler

        İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik: Macron ve Netanyahu telefonda görüştü

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yaşanan gerginliği ele aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 01:47 Güncelleme: 03.07.2024 - 01:55
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        Macron ve Netanyahu görüştü
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        Fransa'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgedeki durumu telefonda görüştü.

        Macron, Mavi Hat üzerinde İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilimin artmasından duyduğu ciddi endişeyi dile getirdi.

        Bölgede Lübnan ve İsrail'in çıkarları aleyhine işleyecek bir gerginliğin tırmanışının engellenmesi gerektiğine işaret eden Macron, böyle bir durumun bölge istikrarı için de son derece tehlikeli bir gelişme olacağını kaydetti.

        Macron, tüm tarafların diplomatik çözüme doğru hızla ilerlemesi gerektiğinin altını çizerek, azami itidalin önemini vurguladı.

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        Fransa'nın diplomatik çözüm üzerinde çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Macron, İsrail'in, Refah ve Han Yunus'ta yeni bir "operasyonuna" karşı olduğunu ifade etti.

        Macron, Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması, halkın ihtiyaçları doğrultusunda insani yardımın bölgeye ulaşması için geçiş noktalarındaki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

        Bölgede yaşanan "krizden" çıkmak için iki devletli çözüme götürecek bir siyasi çerçeve olması gerektiğini ifade eden Macron, Filistin hükümetine para transferlerine yönelik her türlü engelin kaldırılmasını istedi.

        Macron, iki devletli çözümü ve barış çabalarını baltaladığı gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria'da 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasına ilişkin duyuruları kınadı.

        İki siyasetçi, görüşmede İran'ın nükleer programıyla ilgili de görüştü.

        MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

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        İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

        İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

        İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

        İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 356 Hizbullah mensubu öldü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Fransa
        #israil
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