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İsrail ordusundan Batı Şeria'da baskın: 11 Filistinli öldü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında 11 Filistinli öldürüldü, 100'den fazla kişi yaralandı. İsrail ordusu, saldırı planladıklarından şüphelenilen militanları tutuklamaya çalışırken ateş altında kaldıktan sonra karşılık verdiklerini iddia etti. Hayatını kaybedenler arasında 14 yaşında bir çocuk da var.

İsrail ordusundan Batı Şeria'da baskın: 11 Filistinli öldü - Dünya haberleri
HABERTURK.COM / Ajanslar

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 10 Filistinli öldürüldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenledi.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını çeviren İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti. Ordunun bildirdiğine göre baskın dört saat sürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin saldırısında biri çocuk 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 102 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu ve bölgedeki hastanelere sevk edildikleri kaydedildi.

Bakanlık, yılbaşından bugüne İsrail askerlerinin veya Yahudi yerleşimcilerin ateş açması sonucu aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 61 Filistinlinin öldürüldüğünü aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Nablus'taki Filistinlilerin İsrail ordusunun zırhlı araçlarına taş ve boya attığı görüldü.

İKİ GAZETECİ YARALANDI

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise, İsrail güçlerinin gerçek mermiyle müdahalesinde 2 gazetecinin yaralandığı belirtildi.

Bölgede İsrail güçlerinin baskını sırasında olaylar çıktı.

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ordu birlikleri sabah saatlerinde Nablus'un Eski Şehir bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen aranan üç şüphelinin kaldığı evi kuşattı.

Ordu birliklerinin silahlı çatışma sonucunda üç şüpheliyi etkisiz hale getirdiği vurgulandı.

Öte yandan ordu birliklerinin bölgede silahlı kişilere ve molotof kokteyli atmaya çalışan kişilere ateş açtığı öne sürüldü.

Şüphelilerin İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ve Nablus'taki silahlı direniş örgütü Aslanların İni grubuna mensup olduğu iddia edildi.

İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, Nablus Komutanı Muhammed Cuneydi lakaplı Muhammed Abdulfettah Abdulgani'nin İsrail askerlerince öldürüldüğünü duyurdu.

Aslanların İni grubuna mensup olduğu belirtilen ve öldürülen Hüssam Bessam İslim'e (24) ait olduğu ifade edilen ses kayıtları sosyal medyada paylaşıldı. İslim'in, "Sıkıntıdayız ancak teslim olmayacağız. Silahlarımızı vermeyiz. Şehit olarak öleceğim. Bizden sonra silahlarınızı bırakmayın." sözlerini sarf ettiği kaydedildi.

İsrail basınında, güvenlik birimlerinin herhangi bir misilleme saldırısına karşı teyakkuza geçtiği aktarıldı.

FİLİSTİN BMGK'YA GİDİYOR

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Filistin yönetiminin, İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında vatandaşları için uluslararası koruma talep etmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başvurmaya karar verdiğini belirtti.

Filistin yönetiminin, Nablus baskınına yanıt olarak "her düzeyde adım atmayı derin bir şekilde düşündüğünü" kaydeden Şeyh, İsrail'in Nablus'a baskınını "önceden tasarlanmış, planlı barbarca bir suç eylemi" olarak nitelendirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nabil Abu Rudeineh, "İşgalcilerin Nablus'a düzenlediği baskını kınıyoruz ve halkımıza yönelik devam eden saldırılara son verilmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

ABD'den de iki tarafa 'itidal' çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE'DEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskına ilişkin "şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" ifadesini kullandı.

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail kuvvetlerince Batı Şeria’daki Nablus şehrinde düzenlenen saldırı sonucunda aralarında yaşlı ve sivillerin de bulunduğu en az 10 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve 100’den fazla kişinin yaralanmasına "şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" ifadesiyle tepki gösterdi.

Bölgede bir şiddet sarmalının önüne geçilebilmesi için İsrail makamlarının bu tür saldırıları ve provokasyonları süratle durdurmasının şart olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Baskında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Filistin devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz."

Fotoğraf: AP

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