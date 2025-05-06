İsrail ordusundan Lübnan-Suriye sınırına hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarının Lübnan ile Suriye arasındaki sınır hattını bombaladığı belirtildi.

AA'nın Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya dayandırdığı habere göre, İsrail savaş uçaklarının Suriye ile Lübnan sınırındaki sıra dağlarda yer alan Beka bölgesinin Centa beldesine bir dizi saldırı düzenlediği aktarılan haberde, savaş uçaklarının Beka bölgesinde uçuşlarını sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ve helikopterlerin güneydeki Sur kentine bağlı Dayr Harfa beldesindeki bazı konteyner evleri 4 saldırıyla hedef aldığı vurgulanan haberde, Sur kentine bağlı Srifa beldesinin de bir hava saldırısına maruz kaldığı kaydedildi. Söz konusu saldırılarda can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Beka bölgesinde Hizbullah'a ait stratejik savaş araçları depoları ve altyapılarını bombaladıklarını öne sürdü.

Hizbullah'ın söz konusu bölgelerde faaliyetlerini yeniden başlatma çabalarında olduğunu iddia eden Adraee, Lübnan'ın güneyindeki Srifa bölgesinde de Hizbullah'a ait askeri altyapısını hedef aldıklarını savundu.