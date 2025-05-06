Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ordusundan Lübnan-Suriye sınırına hava saldırısı | Dış Haberler

        İsrail ordusundan Lübnan-Suriye sınırına hava saldırısı

        İsrail ordusunun, Lübnan ile Suriye arasındaki sınır bölgesine bir dizi hava saldırısı düzenlediği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 05:24 Güncelleme: 06.05.2025 - 06:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail ordusundan Lübnan-Suriye sınırına hava saldırısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail savaş uçaklarının Lübnan ile Suriye arasındaki sınır hattını bombaladığı belirtildi.

        AA'nın Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya dayandırdığı habere göre, İsrail savaş uçaklarının Suriye ile Lübnan sınırındaki sıra dağlarda yer alan Beka bölgesinin Centa beldesine bir dizi saldırı düzenlediği aktarılan haberde, savaş uçaklarının Beka bölgesinde uçuşlarını sürdürdüğü ifade edildi.

        İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ve helikopterlerin güneydeki Sur kentine bağlı Dayr Harfa beldesindeki bazı konteyner evleri 4 saldırıyla hedef aldığı vurgulanan haberde, Sur kentine bağlı Srifa beldesinin de bir hava saldırısına maruz kaldığı kaydedildi. Söz konusu saldırılarda can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

        REKLAM

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Beka bölgesinde Hizbullah'a ait stratejik savaş araçları depoları ve altyapılarını bombaladıklarını öne sürdü.

        Hizbullah'ın söz konusu bölgelerde faaliyetlerini yeniden başlatma çabalarında olduğunu iddia eden Adraee, Lübnan'ın güneyindeki Srifa bölgesinde de Hizbullah'a ait askeri altyapısını hedef aldıklarını savundu.

        İsrail savaş uçakları, gün içinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kırsalına da 3 saldırı düzenlemişti.

        İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #lübnan
        #Suriye
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı