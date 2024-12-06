İsrail protestosu: Tutuklanan dokuz kişiye tahliye İsrail ile ticaret yapılıyor iddiası ile protesto yaptıkları için tutuklanan 9 genç tahliye edildi

Habertürk Giriş: 06.12.2024 - 22:00 Güncelleme: 06.12.2024 - 22:00 facebook

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