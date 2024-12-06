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        Haberler Gündem İsrail protestosu: Tutuklanan dokuz kişiye tahliye

        İsrail protestosu: Tutuklanan dokuz kişiye tahliye

        İsrail ile ticaret yapılıyor iddiası ile protesto yaptıkları için tutuklanan 9 genç tahliye edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 22:00 Güncelleme: 06.12.2024 - 22:00
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        Tutuklanan 9 kişiye tahliye
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İsrail ile ticaretin kesilmesi yönünde protesto eden 9 genç için tahliye kararı verildi.

        NE OLMUŞTU?

        Protesto gösterisi yapan 9 kişi “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan gözaltına alınmıştı. Protestocular, 3 günlük bir gözaltı sürecinin ardından 2 Aralık'ta, Toplantı, Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten mahkemece tutuklanmıştı.

        “Soykırımcılarla işbirliği yapanları TRT Forumuna davet ediyorlar” söylemleri ile “Free Free Palestine” şeklinde slogan atmanın kuvvetli suç şüphesi olduğu tutuklamaya sevk yazısında yer almıştı.

        Tutuklu 9 kişinin tahliyesi karar verildi.

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