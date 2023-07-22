Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan "yargı reformu" düzenlemesinin ertelenmesi çağrısı

        İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan "yargı reformu" düzenlemesinin ertelenmesi çağrısı

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümete yargı reformuyla ilgili yasa tasarısının Meclis'te yapılacak oylamasının ertelenmesi çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 04:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail Savunma Bakanı'ndan 'yargı reformunu erteleyin' çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'in "Kanal 12" televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanı Gallant, İsrail'de bir çok kesimin tepkisine neden olan tartışmalı yargı reformu yasa tasarısına ilişkin açıklama yaptı.

        Gallant, İsrail'deki durumun endişe verici olduğunu belirterek, hükümete yargı reformu yasa tasarısının Meclis'teki oylamasının ertelenmesi çağrısı yaptı.

        İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre ise Gallant, hükümeti, 10 Temmuz'da Meclis'te ilk oylamada kabul edilen Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının "yumuşatılmış" versiyonunu kabul etmeye çağırdı.

        İsrail'de yüzlerce yedek asker, 19 Temmuz'da, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası yakınında düzenledikleri gösteride, hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemesini protesto amacıyla ordu görevini bıraktıklarını belirten dilekçeye imza atmıştı.

        REKLAM

        Gösteri esnasında yapılan konuşmalarda, Savunma Bakanı Yoav Gallant'a "ordudaki parçalanmayı görerek" hükümetin yargı düzenlemesini durdurma çağrısı yapılmıştı.

        TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

        İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

        Başbakan Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

        Hükümet, muhalefetle müzakerelerinin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

        İktidar koalisyonu Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını 2. ve 3. oylama için yarın Meclis'e sunmayı planlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Doğubayazıt'ta evleri su bastı
        Doğubayazıt'ta evleri su bastı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Güneş'ten Lyanco açıklamalası!
        Güneş'ten Lyanco açıklamalası!
        Beşiktaş, Aboubakar ile kazandı!
        Beşiktaş, Aboubakar ile kazandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Galatasaray deniyordu! İspanya yolcusu
        Galatasaray deniyordu! İspanya yolcusu
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!