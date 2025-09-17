"İsrail soykırım suçundan kaçamayacak"

Habertürk
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli'nde açıklamalarda bulundu. İsrail'in soykırım suçundan kaçamayacağını kaydeden Duran, "Gazze'nin dünya gündeminde kalması için yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı

        Giriş: 17.09.2025 - 12:05 Güncelleme: 17.09.2025 - 12:05
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli'nde açıklamalarda bulundu. Duran, panelde yaptığı konuşmada İsrail'in soykırım suçundan kaçamayacağını kaydetti.

        "İsrail düzenden değil kaostan besleniyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemiz Filistin'in Gazze'nin arkasında durmuştur." ifadelerini kullanan Duran, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin hayata geçirilmesinin en önemli öncelik olduğunu kaydetti.

        Duran, şunları söyledi: "Üzülerek belirtmeliyim ki, Gazze'ye yapılan yardımların ulaşması önünde ciddi engeller bulunuyor. İsrail barbarca tavrını sürdürüyor. Uluslararası toplumun tutarlı ve etkili insani yardımı tesis etmesi artık ertelenemez bir sorumluluktur."

        "Söz konusu olan Gazze ise, Kudüs ise bu artık bir sızı değil, bir sancıdır, bir kalp ağrısıdır. Zalimi ve mazlumu en net şekilde ortaya koyuyoruz." diyen Duran, İsrail'in küresel vicdanda mahkum olduğunu belirtti. Duran, "Bunun tarihe notunu düşüyoruz. İnanıyorum ki, yarın İsrail soykırımcılığını ispatta bu çabalar en büyük katkılarından birini sunacaktır. İsrail yönetimi soykırım suçundan kaçamayacaktır. Gazze'nin dünya gündeminde kalması için yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        İsrail'in Gazze'ye attığı bombalara, yalanlar ve dezenformasyon kampanyaları eşlik ettiğini kaydeden Duran, şunları kaydetti: "Medya araçlarını ve dijital ortamı kontrol altında tutan güçler, izinsiz topladıkları verileri analiz ederek bireyleri kendi istedikleri içeriklere yönlendirmektedir. Zalimle mazlum arasındaki mücadele, medya platformlarında sürmektedir. Küresel medya alanını hakikat mücadelesinin bir cephesi olarak görüyoruz. Küresel medya alanındaki bu anlatı çatışması sürerken, vicdan sahibi toplulukların sesi daha da gür çıkmaya başladı.

        "İsrail'in yaşattığı akılalmaz zulüm her yerde protesto ediliyor. Sivil inisiyatifler Gazze ablukasını kırmaya çalışıyor. Ve soykırımcı İsrail rejimini açıktan ya da dolaylı biçimde destekleyen siyasiler vatandaşlarının vicdani tepkileriyle yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Bizler Cumhurbaşkanımız liderliğinde kenetlenmiş şekilde Filistin davasını savunuyoruz. Kudüs tarihte, ne Haçlı işgalcilere ne emperyalist güçlere boyun eğmiştir. Kim ki bu şehre saldırmışsa Kudüs'ün uzun tarihinde lanetle anılan bir ayrıntı haline gelmiştir. Bu mübarek şehir, en büyük hezimetlere sahne olmuştur."

