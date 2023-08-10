Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi - Dünyadan haberler

        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi

        İsrail'de Netanyahu hükümetinin en önemli gündemlerinden biri Suudi Arabistan ile normalleşme. Dün ABD basınına İsrail için Suudi Arabistan'la bağları güçlendirmenin önemli bir odak olduğunu söyleyen Savunma Bakanı Cohen, bugün, Riyad ile diplomatik temaslara başlamanın 'an meselesi' olduğunu belirtti. ABD'nin de bu teması desteklediğini söyleyen Cohen, "Başkan Biden, seçim öncesi siyasi başarı istiyor" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkiler kurulması konusunda bir anlaşmaya varmanın 'an meselesi' olduğunu söyledi.

        Yedioth Ahronot gazetesinin çevrimiçi haber sitesi Ynet’e konuşan Cohen, İsrail-Suudi Arabistan arasında ilişkileri normalleştirmeye “ramak kaldığını” ve bir “an meselesi” olduğunu iddia etti.

        “Anlaşmanın ABD'nin de çıkarına olduğunu” savunan Cohen, “(ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi, 2024 başkanlık seçimleri öncesinde siyasi bir başarı istiyor.” dedi.

        İsrailli Bakan, “Amerikalılar da ekonomiyle ilgileniyor ve ABD ile Suudiler arasında bir anlaşma enerji maliyetlerini düşürebilir. Suudiler de İran'a karşı savunma arıyor.” şeklinde konuştu.

        REKLAM

        Cohen, “ABD, Suudi Arabistan ve İsrail'in çıkarlarının birleştiği bir noktadayız, bu nedenle basında çıkan ve dokuz aydan bir yıla kadar bir anlaşma olabileceğinden bahseden haberler bana doğru geliyor.” dedi.

        ABD: HENÜZ ANLAŞILAN BİR ÇERÇEVE YOK

        Cohen’in Riyad ile normalleşme ihtimaline ilişkin çizdiği olumlu çerçevenin, ABD yönetiminden aksi yönde yapılan açıklamanın ardından gelmesi dikkati çekti.

        Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD ile Suudi Arabistan'ın, "İsrail'in Filistinlilere tavizler vermesi, ABD'nin Riyad'a güvenlik garantileri ve sivil nükleer programına destek vermesi" karşılığında Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanımasını içeren bir anlaşmanın geniş hatları üzerinde uzlaştığını ileri sürmüştü.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise, dün yaptığı açıklamada, çıkan haberlerin aksine anlaşmaya varılmış bir müzakere dizisi olmadığını vurgulamıştı.

        Kirby, "Bu haber sanırım bazı insanlarda görüşmelerin gerçekte olduğundan daha ileri ve kesin bir aşamada olduğu izlenimini bıraktı." ifadesini kullanmıştı.

        Kirby, "Buna varmadan önce yapılması gereken birçok görüşme var. Uzun lafın kısası, üzerinde anlaşmaya varılmış bir müzakere dizisi yok. Normalleşmeyi veya bizim ve dostlarımızın bölgede sahip olduğu diğer güvenlik hususlarını düzenlemek için mutabık kalınan bir çerçeve yok." demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Fred gelişmesi!
        Fred gelişmesi!
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 