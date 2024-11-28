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        Haberler Dünya İsrailli aşırı sağcı bakan: Gazze işgal edilmek zorunda | Dış Haberler

        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal çağrı: Gazze işgal edilmek zorunda

        İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bazalel Smotrich, Gazze ile ilgili skandal bir açıklama yaptı. Gazze nüfusunun yarısının, iki yıl içinde göç ettirilebileceğini söyledi. Smotrich bu açıklamasıyla Gazze'nin tamamının işgal edilmesi talebinde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 15:27 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:27
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        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal çağrı
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        Hamas ile İsrail arasında bir yılı aşkındır süren çatışmalar sürerken, Gazze'nin geleceğine dair senaryolar da üretilmeye devam ediyor.

        27 Kasım Çarşamba günü Yesha Konseyinde konuşan İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bazalel Smotrich, Gazze nüfusunun yarısının iki yıl içinde göç ettirilebileceğini dile getirirken "İsrail Gazze'yi işgal edebilir ve etmek zorundadır." dedi.

        Niyetini gizlemeyen Smotrich, "işgal" kelimesinden utanmamalıyız ve kullanmaktan çekinmemeliyiz diyerek soykırımı normalleştirmeye çalıştı.

        Resmî rakamlara göre Gazze'de 44 bin kişi öldürüldü, yaralıların sayısı ise tam olarak bilinmiyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programının yayımladığı raporlara göre Gazze'de kullanılan silah ve bombalardan ötürü su ve toprağa yoğun miktarda kimyasal karıştı. Uzmanlara göre bu durum, Gazze'nin geleceğinin yok edilmesi anlamına geldiği gibi birçok hastalığa da yol açacak bir felaket olarak değerlendirildi.

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