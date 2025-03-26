İsrailli esir yakınları, Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce durdurulmasını talep etti
İsrailli esir yakınları, Batı Kudüs'te düzenledikleri gösteride Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların bir an önce durdurulmasını talep etti. Gösteriler nedeniyle Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir meclise yürüyerek gitmek zorunda kaldı, Savunma Bakanı Yisrael Katz ise meclise helikopterle gitti
Times of Israel'in haberine göre, İsrail Meclisi (Knesset) önünde ve Batı Kudüs'ün çeşitli noktalarında toplanarak Gazze'de savaşın sona erdirilerek esirlerin geri getirilmesini talep eden, 2025 bütçesini ve İsrail hükümetinin politikalarını protesto eden gruplara polis müdahale etti.
Farklı taleplerle çeşitli noktalarda toplanan gruplar, hükümetten Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşmaya varılması ve bütçenin halkın ihtiyaçlarına uygun şekillenmesi gibi isteklerde bulundu.
Göstericiler trafiğin akışını engelledi
Batı Kudüs'ün çeşitli noktalarında toplanan göstericiler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanırken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.
Araçlarını yollara park ederek ve yollara uzanarak trafiğin akışını engelleyen protestocuları, İsrail polisi sürükleyerek götürdü.
Walla internet sitesinin haberine göre, gösteriler nedeniyle Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir meclise yürüyerek gitmek zorunda kalırken, Savunma Bakanı Yisrael Katz ise meclise helikopterle ulaştı.