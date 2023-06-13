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İsrailli komutan: Çok cepheli savaşa hazırlanıyoruz

İsrail'in 282. Topçu Tugayı Komutanı Albay Nimrod Tzibolsky, gelecekte yaşanacak bir savaşın çok cepheli ve Lübnan ile Suriye'yi kapsayan kuzey sınırlarında olacağını öngörüyor.

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AA
  • İsrailli komutan: Çok cepheli savaşa hazırlanıyoruz

    İsrailli Komutan Tzibolsky, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Merkez Komutanlığına bağlı güçler ile İsrail kara kuvvetlerinin iki hafta süren "Ezici Yumruk" adlı tatbikatına işaret ederek, "Geçen iki hafta içinde kuzey sınırlarında savaş simülasyonu yapan bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikat kapsamında gerçek bir savaş durumunda karşılaşabileceğimiz her türlü tehdidi simüle ediyoruz." dedi.

     

    Her duruma hazır olduklarını dile getiren Tzibolsky, "Biz hazırız, hazırlığımız topyekun bir savaşa ve bu temelde eğitim yapıyoruz. Özellikle kuzey sınırında bir şey olursa diye hazırlık yapıyoruz. Bir sonraki savaşın büyük olasılıkla çok cepheli olacağını biliyoruz ve savaşı kazanmak için birden çok cephede ve tüm senaryolarda savaşmaya hazırız. Hizbullah bizi sınarsa şaşıracaktır. " ifadelerini kullandı.
  • İsrailli komutan: Çok cepheli savaşa hazırlanıyoruz

    Ülkesinin 2006'da Lübnan'la yaşadığı savaş ve son 20 yıldaki "askeri operasyonlarının" çoğunda yer aldığını aktaran Tzibolsky, "Topçuların son yıllarda rolünün bir kısmını kaybettiği doğru ancak Lübnan'da topçuların İsrail ordusu için benzersiz ve çok önemli bir güce sahip olabileceği açık alanlar var ve biz bunun için eğitim veriyor ve hazırlanıyoruz." yorumunda bulundu.
  • İsrailli komutan: Çok cepheli savaşa hazırlanıyoruz

    Topçu saldırılarının büyük ölçüde istihbarat bilgilerine, hava fotoğraflarına ve hassas silahlara dayandığına değinen Tzibolsky, "Hava kuvvetleri ve istihbarat dahil ordudaki tüm kuvvetler arasında tam bir işbirliği var. Aynı yerde çalışıyorlar. İstihbarat, vurulacak yerler hakkında bilgi getiriyor. Birimde ayrıca hava kuvvetlerinden kişilerin de işbirliğini tam olarak gerçekleşmesi ve hedef bölgelerin tam isabetle vurulmasına yardımcı oluyor." diye konuştu.
  • İsrailli komutan: Çok cepheli savaşa hazırlanıyoruz

    İsrail'in hedefi Hizbullah'ın füze rampaları

    Hizbullah ile bir savaş durumunda İsrail'in odak noktasının füze rampaları olacağını belirten Tzibolsky, "Tel Aviv'e roket atılmasına izin vermeyeceğiz, buna izin vermeyeceğiz" dedi.

     

    Ülkesinin Hizbullah'ın hassas füzelerinin varlığına ilişkin sahip olduğu bilgiler hakkında konuşmaktan kaçınan İsrailli komutan, "Hizbullah'ın veya herhangi bir başka tarafın bize yöneltebileceği her türlü tehdide karşı koyabiliriz" dedi. Tzibolsky, ayrıca ABD ordusunun ülkesiyle işbirliğinden söz ederken, "İsrail kendini koruyor, savaşlarını veriyor ve sınırlarını koruyor. ABD güçleri, iki ordu arasındaki işbirliği ve anlaşmaların bir parçası olarak (yanımızda) mevcut." ifadelerini kullandı.
  • İsrailli komutan: Çok cepheli savaşa hazırlanıyoruz

    İsrailli yetkililerden Lübnan'daki Hizbullah'a karşı "sert" darbeler indirme tehdidi

    Öte yandan ordunun savaş senaryolarına yönelik hazırlıklarına ilişkin üst düzey İsrailli yetkililer bir süredir, birçok açıklama yaptı ve muhtemel bir savaşta Lübnan'daki Hizbullah'a "sert darbeler indirme" tehdidinde bulundu.

     

    Söz konusu tehditlerin, Hizbullah ile İran arasındaki yakın ilişki ve örgütün İsrail kontrolündeki bölgelere insansız hava aracı (İHA) saldırdığı iddialarıyla ilgili olduğu değerlendiriliyor.
  • İsrailli komutan: Çok cepheli savaşa hazırlanıyoruz

    İsrail ordusunun önceden planlandığını açıkladığı iki hafta süren "Ezici Yumruk" tatbikatının, medyada geniş bir şekilde yer alan Hizbullah'ın İsrail topraklarına saldırı düzenleyerek askerleri öldürme ve esir alma simülasyonu gerçekleştirdiği tatbikatından iki hafta sonra düzenlenmesi dikkati çekmişti.

    İsrail ordusundan 9 Haziran'da yapılan açıklamada, ABD ordusuna bağlı Ulusal Kara Eğitim Merkezi ile mevcut işbirliği çerçevesinde, ABD Merkez Komutanlığına bağlı güçler ile İsrail kara kuvvetlerinin iki hafta süren tatbikatın tamamlandığı belirtilmişti.

     

    İsrail basınında son zamanlarda çıkan haberlerde ise Hizbullah'ın İran'dan "hassas güdümlü" füzeler almış olabileceği iddia ediliyor.
  • İsrailli komutan: Çok cepheli savaşa hazırlanıyoruz

    Hizbullah Genel Sekreteri Hassan Nasrallah, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "İsrail'in büyük bir savaşa neden olacak bir hata yapması durumunda, uçuruma sürükleneceğini ve yok olacağını" ifade etmişti.

    İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da 1 Haziran'da, "İsrail devletinin karşı karşıya olduğu tehlikeler artıyor ve İsrail'in birliğini özellikle de Yahudi halkının geleceğini korumak için üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz istenebilir." açıklamasında bulunmuştu.

* Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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