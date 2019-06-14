Bar Refaeli...

Bir zamanlar Victoria Secret'ın meleklerinden.

Leonardo Di Caprio'nun eski sevgilisi.

Önceki gün Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıkmak için ülkesi İsrail'den ülkemize geldi.

Defile sonrasında Bar Rafaeli ile bir röportaj yaptım.

Bar Rafaeli hakkında en çok merak ettiğim konulardan biri dünyaca ünlü modellerin podyum kariyerinden sonra başladıkları oyunculuk kariyerinde neden başarılı olamadıklarıydı.

Diğeri; sadece güzel ve seksi kadın olmaktan mı ibaret olduğu, bunların dışında başka özellikleri olup olmadığıydı.

Bir diğeri ise ülkemize geldiği için vatandaşlarından tepki görüp görmediğiydi.

Öyle ya, İsrail'in Kudüs'ü başkenti olarak ilan etmesiyle ortaya siyasi bir kriz çıkmıştı.

Özcan Deniz, İsrail'de konser verdiği için sosyal medyada yoğun şekilde eleştiriye maruz kalmıştı.

Kendisinin de benzer eleştiriye maruz kalıp kalmadığı yönündeki soruya menajeri müdahale etti.

Bar Rafaeli de cevap vermedi.

Bar Rafaeli, 2015'te iş adamı Adi Ezra ile evlenerek iki kız annesi oldu.

Defilede taşıdığı 4 kıyafet seçimini de 34 yaşında, iki çocuk annesi bir kadına göre yaptı.

Ya gününde değildi veya yorgundu.

Veya genel hali böyleydi.

Yapmış olmak için röportaj yapıyor gibi bir hali vardı.

Sorulara kısa cevaplar verdi.

Bir hafta önce yeni yaşınızı kutladınız. Geride kalan yıllara baktığınızda hayatınızda edindiğiniz en önemli öğretinin ne olduğunu söyleyebilirsiniz?

Umarım yaptığım şeyden duyduğum memnuniyet ve mutluluğum devam eder. Şu ana kadar aile hayatım ve kariyerim iyi gitti. Ve dengeli gitti. Umarım buna devam edebilirim, ruhsal olarak kendimi daha geliştirebilirim.

Edindiğiniz en önemli öğreti ne oldu?

Şu ana kadar hayatımda öğrendiğim en önemli öğreti şu; geriye bakmak tamamen zaman kaybı. Her zaman öne doğru bakılmalı.

Bar Rafaeli ile Leonardo Di Caprio ile aşk yaşamıştı.

Kendi adınıza en büyük hayaliniz nedir?

Memnuniyet... Her şeyden memnun olmak. Bence insanı destekleyen, hayata tutunmasını sağlayan unsur memnuniyettir. En büyük hayalim memnuniyetimin artmasıdır.

Kariyerinizin hangi döneminde olduğunuzu söyleyebiliriz?

Mutluluğumun devam ettiği dönemdeyim. Bu dönemden de memnunum. Daha fazlasını isteyen biri değilim ama kariyerimin azaldığı bir dönemde olduğumu düşünmüyorum. Açıkçası yaşam tarzıma uyan bir noktadayım.

2013'te ‘Kidon' adlı sinema filmiyle kariyerinizde yeni bir kulvar açtınız. Sonra başka film çekmediniz. Neden?

Yeni bir kulvar açtığımı söyleyemem. Oyunculuğu denemek istedim. İstediğimin oyunculuk olmadığını anladım. Sonra da oyunculuk üzerine bir kariyer yapmak istemedim.

'Kidon'dan bir sahne.

Güzel ve seksi olduğunuzu çok duymuşsunuzdur. Bunların dışında ‘Ya affedersiniz. Ben sadece bunlardan ibaret değilim. Benim şu meziyetlerim de var' dediğiniz özellikleriniz nelerdir?

Hiçbir şey göstermek, hiçbir şey ispatlamak istemiyorum. Söylemek istemiyorum.

Türkiye'de olmak size neler hissettiriyor?

Çok mutlu hissediyorum. Çünkü Türkiye'yi kendi ülkeme benzetiyorum.