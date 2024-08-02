"Israrla takip" edince tutuklandı

Bursa'da ayrıldığı kadını tehdit edip kadın hakkındaki koruma kararını ihlal ederek sözlü tacizde bulunan kişi "ısrarlı takip" suçundan tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından basın yayın kuruluşlarında yer alan "Bursa'da tehdit ettiği eski eşi için sela okuttu" haberine konu olayla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

BAŞSAVCILIK TALİMATIYLA GÖZALTINA ALINDI Açıklamada, Osmangazi ilçesinde şüpheli Z.K'nin, ayrıldığı T.E'yi tehdit ettiği iddiasıyla Başsavcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı bildirilerek, şunlar kaydedildi: REKLAM

"Gözaltına alınan şüpheli Z.K, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'ısrarlı takip' suçundan tutuklama talebiyle Bursa nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş olup, Bursa nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Hakimlikçe, hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin konumuna uygun kapalı ceza infaz kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."