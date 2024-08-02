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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Israrla takip" edince tutuklandı | Son dakika haberleri

        "Israrla takip" edince tutuklandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ayrıldığı kadını koruma kararına rağmen tehdit edip ısrarla takip etmeye devam eden bir kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 23:23 Güncelleme: 02.08.2024 - 23:23
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        "Israrla takip" edince tutuklandı
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        Bursa'da ayrıldığı kadını tehdit edip kadın hakkındaki koruma kararını ihlal ederek sözlü tacizde bulunan kişi "ısrarlı takip" suçundan tutuklandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından basın yayın kuruluşlarında yer alan "Bursa'da tehdit ettiği eski eşi için sela okuttu" haberine konu olayla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

        BAŞSAVCILIK TALİMATIYLA GÖZALTINA ALINDI

        Açıklamada, Osmangazi ilçesinde şüpheli Z.K'nin, ayrıldığı T.E'yi tehdit ettiği iddiasıyla Başsavcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

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        "Gözaltına alınan şüpheli Z.K, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'ısrarlı takip' suçundan tutuklama talebiyle Bursa nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş olup, Bursa nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Hakimlikçe, hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin konumuna uygun kapalı ceza infaz kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        KADIN İÇİN SELA OKUTMUŞTU

        Zanlının bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı kadını tehdit ettiği, kadının adli mercilere başvurarak koruma kararı çıkarttığı, buna karşın zanlının sözlü tacizlerini sürdürüp kadın için sela okuttuğu öğrenildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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