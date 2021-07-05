İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlar, işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik maaşı ile ilgili açıklama yaptı. Peki işsizlik maaşı ne zaman yatar?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

2021 yılında alınabilecek en düşük işsizlik maaşı bin 420 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 840 liradır.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, resmi Twitter hesabı üzerinden işsizlik maaşı ödeme tarihini açıkladı. Bakan Bilgin, "Haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ödemelerini PTT üzerinden alabilirler." dedi.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILMALI?

İşsizlik maaşı başvuruları, izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. Maaşlar da her ayın 5’inde ödenir. Temmuz ayında işten çıkış bildirimi alanlar bu ay içinde başvuru yaptıkları takdirde 5 Ağustos’ta işsizlik ödeneği alabilirler.