İşsizlik maaşında yeni dönem! Bakan müjdeyi verdi: Asgari prim gün sayısı düşecek
İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği başvuru şartları arasında yer alan 3 yılda en az 600 prim gününe sahip olma şartı değişiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, başvurular için gerekli olan prim gün sayısının düşürüleceği müjdesini verdi. Peki, işsizlik maaşı asgari prim gün sayısı kaç olacak? İşte merak edilen detaylar...
İşsizlik maaşı başvurularıyla ilgili önemli bir değişikliğe gidiliyor. Başvurularda gerekli olan 3 yılda en az 600 gün prim sayısına sahip olma şartı planlanan düzenleme gerçekleşirse değişecek. Peki, işsizlik maaşı için asgari başvuru şartı kaça düşecek? İşte konuyla iligli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelen açıklama...
ASGARİ PRİM SÜRESİ DÜŞÜYOR
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu belirtti.
Açıklamasında, "İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmak için vatandaşlarımızın faydasına olacak adımlar atmaya devam ediyoruz." ifadesini kullanan Işıkhan, sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indirileceğini anımsattı.
2024 YILINDA İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zam sonrasında işsizlik maaşı taban tutarı 7.940,33, tavan tutar 15.880,66 seviyelerine yükselecek.
KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?
- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar,
- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar,
- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlar, (Düzenleme olursa 450 güne düşecek!)
- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuran kişiler, işsizlik maaşı alabilir.
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir.
Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜREYLE ÖDENİR?
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
- 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.