Istakoz nasıl pişirilir? Istakoz pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?
İster özel bir akşam yemeği, ister tatil sofralarının yıldızı olsun; ıstakoz, şıklığın ve lezzetin simgesi olmaya devam ediyor. Ancak bu deniz kabuklusunun mutfakta kendine yer bulması, doğru tekniklerle pişirilmediğinde tam bir hayal kırıklığına dönüşebilir. Peki, Istakoz nasıl pişirilir? Istakoz pişirmenin püf noktaları nelerdir, ıstakoz pişirme yöntemi nedir? nelere dikkat etmek gerekir?
Deniz ürünlerinin en lüks temsilcilerinden biri olan ıstakoz, sofralara hem ihtişam hem de benzersiz bir aroma getiriyor. Ancak bu değerli kabuklunun hakkını vermek için sadece malzemenin kalitesi yetmiyor; pişirme süreci en az seçim kadar önemli. Sizler için hazırladığımız yazımızda evde ıstakoz pişirmek isteyenler için tüm detayları bir araya getirdik.
ISTAKOZ NASIL PİŞİRİLİR?
İstakoz, sofralara lüks ve zarif bir dokunuş katan özel bir deniz ürünüdür. Ancak lezzetini tam olarak ortaya çıkarabilmek için doğru teknikle ve özenle pişirilmesi gerekir. İstakoz pişirmenin en yaygın yolları arasında haşlama, buharda pişirme, fırında kızartma ve ızgara yer alır. Pişirme süresi, istakozun büyüklüğüne göre değişmekle birlikte genellikle 500 gramlık bir istakoz için ortalama 8-10 dakika civarındadır.
Öncesinde dikkat edilmesi gereken en kritik konu ise tazelik. Taze ve tercihen canlı istakoz kullanmak, pişirme sırasında elde edeceğiniz etin dokusu, aroması ve besin değeri açısından fark yaratır. Marketten alınan dondurulmuş ürünlerde ise çözülme sürecine dikkat edilmeli, bu süreç buzdolabında, yavaş ve kontrollü şekilde tamamlanmalıdır.
ISTAKOZ PİŞİRME TEKNİĞİ
İstakoz pişirme teknikleri, hem damak zevkine hem de sunum tarzına göre değişiklik gösterir. İşte en çok tercih edilen yöntemler:
Haşlama en klasik yöntemdir. Geniş bir tencereye bol miktarda su koyulur, deniz tuzu eklenir (her litre suya yaklaşık 1 yemek kaşığı). Su kaynadıktan sonra istakozlar canlı olarak ya da buzla hafifçe uyuşturulmuş şekilde suya bırakılır. Kabuğun rengi kırmızıya döndüğünde ve et sertliğini aldığında pişmiş sayılır. Süre genellikle şöyle hesaplanır:
500 gram istakoz: 8-10 dakika
1 kg üzeri: 12-15 dakika
Tereyağlı, Limonlu ve Sarımsaklı Izgara Istakoz
Malzemeler:
2 adet orta boy (500-600 gr) istakoz
3 yemek kaşığı tereyağı
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
Yarım limonun suyu
1 tatlı kaşığı ince kıyılmış taze kekik veya maydanoz
Deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber
Yapılışı:
Canlı istakozları kaynar, tuzlu suya bırakın. Ortalama 8 dakika haşladıktan sonra çıkarıp soğumaya bırakın. Kabuklar kırmızıya döndüğünde pişmiş sayılır.
Istakozun alt kısmı düz olacak şekilde kesme tahtasına yerleştirin. Büyük bir mutfak bıçağıyla boydan boya dikkatlice ikiye ayırın. İç organlar (özellikle mide ve bağırsak kısmı) temizlenmelidir. Sadece kuyruk ve pençedeki et kullanılacak.
Küçük bir tavada tereyağını eritin. İçine sarımsak, limon suyu ve limon kabuğu rendesini ekleyin.
Hazırladığınız sosu bir fırça yardımıyla istakozların iç yüzeyine sürün. Önceden ısıtılmış ızgarada her bir tarafını 3-4 dakika pişirin. Üzerleri hafifçe karamelize olmalı.
Yanında limon dilimleri, tereyağlı mısır veya sarımsaklı baget ile sunabilirsiniz.
ISTAKOZ PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI
Istakoz pişirilmesi zor bir ürün olduğu için bazı püf noktaları uygulayarak bu süreci kolaylaştırabilirsiniz:
İSTAKOZ TÜKETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER