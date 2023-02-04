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Eldivenleri, botları çıkarın! İstanbul'a kar geliyor! Uzman isimden uyarı: İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!

İstanbul kar tahmini, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Ocak ayında yaşanan kış kuraklığının ardından Şubat ayı soğuk hava dalgası ile geldi ve birçok il beyaza büründü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı gelirken Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'da kar kalınlığının 20 santimi bulacağını açıkladı. İşte, İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve ne kadar sürecek? sorusunun yanıtı...

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  • İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul’a kar ne zaman, ayın kaçında yağacak ve kaç gün sürecek?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika İstanbul hava durumu raporu ile İstanbul'a kar yağışı açıklamaları peş peşe geldi. İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi AKOM ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamalara göre bu hafta kar yağışı sıklaşacak ve hayat olumsuz etkilenecek. "İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve kaç gün sürecek?" sorusuna yanıt veren Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Cumartesi ve pazar günü ise nihayet Bursa ile birlikte İstanbul'da kar bekleniyor. Bursa Uludağ'da 1 metre kar tahmin ediliyor. İstanbul'da ise Arnavutköy'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşacak." ifadelerini kullandı. İşte, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak ve ne kadar sürecek? sorusunun yanıtı...
  • İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul’a kar ne zaman, ayın kaçında yağacak ve kaç gün sürecek?

    İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA!

    İstanbul'da kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,

    "Kıymetli Hemşehrilerim,

    ⏰16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da;

    Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir❄️"

    Lütfen TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLALIM❗️

    Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.
  • İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul’a kar ne zaman, ayın kaçında yağacak ve kaç gün sürecek?

    İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? AKOM UYARI YAYINLADI!

    İstanbul Afet Kordinosyon Merkesi AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbu Pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek. İstanbul'da kar yağışı Perşembe gününe kadar aralıklarla devam edecek.
  • İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul’a kar ne zaman, ayın kaçında yağacak ve kaç gün sürecek?

    İSTANBUL SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK HAVANIN ETKİSİNE GİRECEK

    Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.
  • İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul’a kar ne zaman, ayın kaçında yağacak ve kaç gün sürecek?

    KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR!

    İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor. 
  • İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul’a kar ne zaman, ayın kaçında yağacak ve kaç gün sürecek?

    "EKSİ 2'YE DÜŞERSEK GÖZ GÖZÜ GÖRMEZ BİÇİMDE YAĞAR"

    Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "İstanbul'un en soğuk ilçesi dün gece -1 ile Silivri oldu. Şişli, Maslak, Maltepe, Aydos gibi yerlerde 1-1.5 derece bile olsa kar yere ulaşabiliyor. Biraz daha soğuk olursa hava, -2'ye bütün ilçelerde bir düşsek o zaman göz gözü kardan görmez. Yakında buna benzer bir tahmin var."  dedi.
  • İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul’a kar ne zaman, ayın kaçında yağacak ve kaç gün sürecek?

    "İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMİ BULACAK"

    Perşembe günü (bugün) bir ısınacağız. Lodoslu bir halimiz var. Cuma günü soğuğu hissedeceğiz. Cumartesi ve pazar günü ise nihayet Bursa ile birlikte İstanbul'da kar bekleniyor. Bursa Uludağ'da 1 metre kar tahmin ediliyor. İstanbul'da ise Arnavutköy'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşacak.
  • İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul’a kar ne zaman, ayın kaçında yağacak ve kaç gün sürecek?

    "PAZAR VE PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'A KAR YAĞACAK"

    Bu kar kalınlığı kaç saatte oluşacak bu önemli. Bu kar 3 saatte yağarsa çok daha fazla kişi etkilenecek. İstanbul'da pazar ve pazartesi günü de kar yağacak. Ancak pazartesi ve salı gününün toplamı 20 santimi bulacak.
  • İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul’a kar ne zaman, ayın kaçında yağacak ve kaç gün sürecek?

    OKULLAR TATİL OLACAK MI?

    Buzlanma yüzünden ulaşımda dert yaşanabilir. Pazar ve pazartesinin ilk 12 saati en çok yağışı alacak İstanbul. Okulların tatil olup olmayacağı; cuma ve cumartesi günkü hava raporlarına göre belli olacak."
  • İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul’a kar ne zaman, ayın kaçında yağacak ve kaç gün sürecek?

    YURT GENELİNDE KAR UYARISI YAPILDI 

    Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre de, soğuk havayla birlikte kar küresi yurt genelinde etkisini göstermeye başlayacak.
  • İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul’a kar ne zaman, ayın kaçında yağacak ve kaç gün sürecek?

    MGM'DEN KAR UYARISI!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri (Gaziantep ve Kilis hariç) ile Eskişehir ve Ordu çevreleri, Ankara'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 
  • İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul’a kar ne zaman, ayın kaçında yağacak ve kaç gün sürecek?

    Yağışların, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olmak üzere, kıyılar ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
  • İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Peş peşe uyarılar "İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!" İstanbul’a kar ne zaman, ayın kaçında yağacak ve kaç gün sürecek?

    TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU

    Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde kuzey, kuzeybatı; güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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