Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika İstanbul hava durumu raporu ile İstanbul'a kar yağışı açıklamaları peş peşe geldi. İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi AKOM ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamalara göre bu hafta kar yağışı sıklaşacak ve hayat olumsuz etkilenecek. "İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve kaç gün sürecek?" sorusuna yanıt veren Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Cumartesi ve pazar günü ise nihayet Bursa ile birlikte İstanbul'da kar bekleniyor. Bursa Uludağ'da 1 metre kar tahmin ediliyor. İstanbul'da ise Arnavutköy'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşacak." ifadelerini kullandı. İşte, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak ve ne kadar sürecek? sorusunun yanıtı...