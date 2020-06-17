Son günlerdeki koronavirüs vaka sayılarındaki artışın ardından 44 şehir ile birlikte 3 büyükşehirde de maske takma zorunluluğu getirildi. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da maske takma zorunluluğu var mı? İşte Maske takma zorunluluğu olan iller...
İSTANBUL, ANKARA, BURSA'DA MASKE TAKMA ZORUNLU MU?
Son dakika... İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu olduğunu bildirdi.
Ankara Valiliği, Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıklandı.
MASKE TAKMA ZORUNLU OLAN İLLER HANGİLERİ
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kuralımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maskei yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." dedi.
İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller;
Adıyaman
Afyonkarahisar
Amasya
Ankara
Ardahan
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bolu
Burdur
Bursa
Denizli
Düzce
Elazığ
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Iğdır
Isparta
İstanbul
Kahramanmaraş
Karabük
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Osmaniye
Sakarya
Siirt
Sivas
Şırnak
Tunceli
Uşak
Zonguldak
Diyarbakır
Erzurum
Kayseri
Rize
Şanlıurfa
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