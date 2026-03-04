Canlı
        İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 4 Mart2026 güncel verileri, megakentin su rezervlerindeki son tabloyu ortaya koyarken, "İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?" sorusu kent gündeminin ilk sıralarına yükseldi. İşte, güncel İstanbul baraj doluluk oranı ve detaylar...

        1

        İstanbul baraj doluluk oranı güncel 25 Şubat 2026 İSKİ grafiği paylaşıldı. Her gün İstanbul baraj doluluk oranı grafiği, bugün yüzde 40 seviyesinin üzerinde gözlemlendi.

        2

        4 MART BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını açıkladı. Baraj doluluk oranı yüzde 45,38 olarak ölçüldü.

        3

        Ömerli Barajı: %63,05

        Darlık Barajı: %62,38

        Elmalı Barajı: %90,21

        Terkos Barajı: %28,99

        Alibey Barajı: %37,11

        Büyükçekmece Barajı: %35,05

        Sazlıdere Barajı: %29,22

        Istrancalar Barajı: %43,34

