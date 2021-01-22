İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Hafta sonu gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde 31,39'a yükseltti.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 31,39'a yükseldi.
Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu.
Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 54,41 seviyesindeydi.
GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI
15 Ocak: Yüzde 28,03
16 Ocak: Yüzde 28,66
17 Ocak: Yüzde 29,48
18 Ocak: Yüzde 30,10
19 Ocak: Yüzde 30,52
20 Ocak Yüzde 30,77
21 Ocak Yüzde 31,04
HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?
22 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Yüzde 31,23
Pabuçdere Yüzde 14,00
Sazlıdere Yüzde 12,43
Büyükçekmece Yüzde 31,11
Alibeyköy Yüzde 42,63
Terkos Yüzde 32,28
Kazandere Yüzde 36,57
Elmalı Yüzde 34,61
Darlık Yüzde 49,62
Istrancalar Yüzde 58,35
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