İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde 31,89'a yükseltti.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 31,89'a yükseldi.
Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu.
Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 54,55 seviyesindeydi.
GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI
15 Ocak: Yüzde 28,03
16 Ocak: Yüzde 28,66
17 Ocak: Yüzde 29,48
18 Ocak: Yüzde 30,10
19 Ocak: Yüzde 30,52
20 Ocak: Yüzde 30,77
21 Ocak: Yüzde 31,04
HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?
23 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Yüzde 32,55
Pabuçdere Yüzde 13,38
Sazlıdere Yüzde 12,64
Büyükçekmece Yüzde 31,45
Alibeyköy Yüzde 42,87
Terkos Yüzde 32,57
Kazandere Yüzde 35,40
Elmalı Yüzde 35,48
Darlık Yüzde 50,32
Istrancalar Yüzde 54,45
YORUMLAR