İstanbul barajlarında su metrelerce çekildi: Son 10 yılın en düşüğü!

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 850 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 142,81 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şehre verilen su miktarı ise 193,86 milyon metreküp olarak belirlendi.