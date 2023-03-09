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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul barajlarında su metrelerce çekildi: Son 10 yılın en düşüğü!

Mart ayı İstanbul baraj doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklandı. Ocak ve Şubat ayında yaşanılan kış kuraklığı nedeniyle yeterince yağış alınmazken baraj doluluk oranlarında da ciddi azalma gözlemlendi. İstanbul barajlarında su metrelerce çekilirken baraj doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyeye geriledi. İşte, 2023 İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranları...

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  • İSTANBUL BARAJLARDAKİ SON DURUM | 9 Mart 2023 İstanbul barajlarında su metrelerce çekildi: Son 10 yılın en düşüğü!

    İstanbul barajların doluluk oranları, kurak geçen sonbahar ve kış aylarının ardından takip ediliyor. İstanbul barajlarında ölçülen yıllık yağış miktarı son 10 yılın en düşük miktarına kadar geriledi. Beklenilen yağışın gerçekleşmemesi nedeniyle uzmanlardan tasarruf uyarısı geldi.  İşte, 9 Mart 2023 İstanbul baraj doluluk oranları...
  • İSTANBUL BARAJLARDAKİ SON DURUM | 9 Mart 2023 İstanbul barajlarında su metrelerce çekildi: Son 10 yılın en düşüğü!

    10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE!

    İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 9 yılın 9 mart tarihli ölçümleri baz alındığında en düşük seviyesinde kaydedilerek yüzde 35,42 oldu.
  • İSTANBUL BARAJLARDAKİ SON DURUM | 9 Mart 2023 İstanbul barajlarında su metrelerce çekildi: Son 10 yılın en düşüğü!

    SU SEVİYESİ 35,42'YE DÜŞTÜ

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajların su seviyesi, yüzde 35,42 olarak ölçüldü.

    Böylece bu oran, son 9 yılda kaydedilen en düşük 9 Mart tarihli ölçüm olarak kayda geçti.
  • İSTANBUL BARAJLARDAKİ SON DURUM | 9 Mart 2023 İstanbul barajlarında su metrelerce çekildi: Son 10 yılın en düşüğü!

    Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 10,74, Büyükçekmece'de yüzde 30,94, Darlık'ta yüzde 40,77, Elmalı'da yüzde 34,57, Istrancalar'da yüzde 24,89, Kazandere'de yüzde 6,77, Ömerli'de yüzde 52,27, Pabuçdere'de yüzde 6,69, Sazlıdere'de yüzde 33,26, Terkos'ta ise yüzde 31,83 olarak kaydedildi.
  • İSTANBUL BARAJLARDAKİ SON DURUM | 9 Mart 2023 İstanbul barajlarında su metrelerce çekildi: Son 10 yılın en düşüğü!

    Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 109,29 kilogram olarak ölçüldü.

    Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 307,73 milyon metreküp seviyesinde kayda geçti.
  • İSTANBUL BARAJLARDAKİ SON DURUM | 9 Mart 2023 İstanbul barajlarında su metrelerce çekildi: Son 10 yılın en düşüğü!

    İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 850 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 142,81 milyon metreküp olarak gerçekleşti. 

    İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şehre verilen su miktarı ise 193,86 milyon metreküp olarak belirlendi.
  • İSTANBUL BARAJLARDAKİ SON DURUM | 9 Mart 2023 İstanbul barajlarında su metrelerce çekildi: Son 10 yılın en düşüğü!

    SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

    İSKİ istatistiklerine göre 9 Mart tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 85, 2014'te yüzde 28,82, 2015'te yüzde 94,95, 2016'da yüzde 89,04, 2017'de yüzde 87,78, 2018'de yüzde 90,25, 2019'da yüzde 93,28, 2020'de yüzde 63,88, 2021'de yüzde 60,37, 2022'de ise yüzde 83,48 olarak kaydedildi.
  • İSTANBUL BARAJLARDAKİ SON DURUM | 9 Mart 2023 İstanbul barajlarında su metrelerce çekildi: Son 10 yılın en düşüğü!

    Havadan görüntülenen Darlık ve Alibey barajlarında daha önce su olan bölgelerden suların çekildiği görülüyor. Çekilen bölgelerde büyükbaş hayvanların otladıkları görüldü.
  • İSTANBUL BARAJLARDAKİ SON DURUM | 9 Mart 2023 İstanbul barajlarında su metrelerce çekildi: Son 10 yılın en düşüğü!
  • İSTANBUL BARAJLARDAKİ SON DURUM | 9 Mart 2023 İstanbul barajlarında su metrelerce çekildi: Son 10 yılın en düşüğü!
  • İSTANBUL BARAJLARDAKİ SON DURUM | 9 Mart 2023 İstanbul barajlarında su metrelerce çekildi: Son 10 yılın en düşüğü!
  • İSTANBUL BARAJLARDAKİ SON DURUM | 9 Mart 2023 İstanbul barajlarında su metrelerce çekildi: Son 10 yılın en düşüğü!
  • İSTANBUL BARAJLARDAKİ SON DURUM | 9 Mart 2023 İstanbul barajlarında su metrelerce çekildi: Son 10 yılın en düşüğü!
  • İSTANBUL BARAJLARDAKİ SON DURUM | 9 Mart 2023 İstanbul barajlarında su metrelerce çekildi: Son 10 yılın en düşüğü!
  • İSTANBUL BARAJLARDAKİ SON DURUM | 9 Mart 2023 İstanbul barajlarında su metrelerce çekildi: Son 10 yılın en düşüğü!

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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