        İstanbul barajları alarm veriyor: 12 Ağustos 2025 Salı İstanbul barajlarındaki doluluk oranları kaç, barajlardaki son durum nedir?

        İstanbul barajları alarm veriyor: 12 Ağustos 2025 Salı İstanbul barajlarındaki son durum nedir?

        İstanbul barajlarındaki doluluk oranı giderek düşüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, sıcak havaların da etkisiyle yüzde 50'lerin altına düştü. Peki, İstanbul barajlarında yüzde kaç su kaldı? İşte, 12 Ağustos 2025 Salı İstanbul barajlarında son durum...

        Giriş: 12.08.2025 - 12:42 Güncelleme: 12.08.2025 - 12:42
        1

        Türkiye, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olan bir yaz dönemi geçiriyor. Artarak süren sıcaklardan etkilenen barajlar ise alarm veriyor. İstanbul'da yüzde 50'nin altına düşen doluluk oranı, son 10 yılın en düşük seviyelerinden biri oldu. Peki, barajlardaki son durum nedir? İşte, 12 Ağustos 2025 Salı baraj doluluk oranları...

        2

        İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ALTINDA!

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, sıcak havaların da etkisiyle yüzde 50'lerin altına düştü.

        Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 2 haftada yüzde 53,62'den bugün itibarıyla yüzde 48,3'e geriledi.

        3

        İSTANBUL BARAJLARI TÜKENİYOR

        Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 419,16 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 334,78 kilogram oldu.

        Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 403,72 milyon metreküp su alındı.

        İstanbul'a dün verilen su miktarı ise 3 milyon 489 bin metreküp olarak ölçüldü.

        4

        12 AĞUSTOS 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        - Ömerli'de yüzde 46,81,

        - Darlık'ta yüzde 59,65,

        - Elmalı'da yüzde 66,1,

        - Terkos'ta yüzde 53,01,

        - Alibey'de yüzde 31,53,

        - Büyükçekmece'de yüzde 47,76,

        - Sazlıdere'de yüzde 41,93,

        - Istrancalar'da yüzde 28,05,

        - Kazandere'de yüzde 34,07,

        - Pabuçdere'de yüzde 40,91 olarak ölçüldü.

        5

        SON 10 YILIN BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ istatistiklerine göre, 12 Ağustos'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 74,42, 2016'da yüzde 57,92, 2017'de yüzde 67,32, 2018'de yüzde 69,14, 2019'da yüzde 64,2, 2020'de yüzde 53,37, 2021'de yüzde 63,58, 2022'de yüzde 62,8, 2023'te yüzde 34,27, 2024'te yüzde 53,82 ve 2025'te yüzde 48,3 olarak kaydedildi.

