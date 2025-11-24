"EKİMDE GÜZEL YAĞIŞLAR ALDIK"

Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranının düşme seviyesiyle ilgili konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'nin özellikle güneyi, batı kesimleri ile Marmara Bölgesi'nin son yıllarda son derece kurak dönemlerden geçtiğini söyledi.

Kuraklığın su kaynağının gelmesini engellediğini, havaların sıcak geçmesinin ise var olan kaynakların hızlı tükenmesine yol açtığını belirten Toros, "Ekimde güzel yağışlar aldık, son 10 yıldaki en yağışlı yıllardan birisi oldu. Temmuz, ağustos, eylülde her 3 günde bir barajlardaki değer yüzde 1 düşerken bu ekimde 6 güne çıktı. Yani yaz döneminde değer 3 günde bir yüzde 1 azalırken, ekimde bu neredeyse iki katına yükselmiş oldu." dedi.

Kasım ayında ise Türkiye'nin yeniden yüksek basınç sistemlerinin etkisine girdiğini vurgulayan Toros, İstanbul'da dün sıcaklığın 25 dereceye kadar çıktığını hatırlatarak, "Sıcak günler yaşıyoruz. Yüksek basınç alanları yağışların gelmesini engelliyor. Yağış kaynağı gelmediği için baraj seviyeleri de düşmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Toros, İstanbul barajlarının kent nüfusuna yetecek düzeyde suya sahip olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçmiş verilere baktığımız zaman son yıllardaki en kurak ikinci yıl olduğunu görüyoruz. İstanbul barajları, İstanbul halkına yetecek kadar su seviyesine sahip değil. İstanbul'da 1 milyar 100 milyon metreküpün üzerinde su tüketiyoruz. Neredeyse 1 milyar 200 milyon metreküpe yaklaştı. Ama barajların doluluğu tamamen dolu olsa bile 900 milyon metreküp bile yapmıyor. Zaten barajlar son yıllarda yüzde 100 hiç dolmuyor. Tabii ki Yeşilçay ve Melen gibi kaynaklar imdadımıza yetişiyor ama onlar da çok uzak mesafeden, zahmetli oluyor."