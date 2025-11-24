İstanbul barajları alarm veriyor! İSKİ güncel baraj doluluk oranlarını duyurdu
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde. Kente su sağlayan barajların seviyesi düşerken uzmanlar su kullanımı konusunda uyarılarına devam ediyor. Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 171 milyon 89 bin metreküp seviyesinde kaldı. Kentte su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi ise en düşük Kazandere Barajı'nda oldu.
İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyurdu. Ömerli, Terkos, Darlık, Büyükçekmece, Sazlıdere ve diğer barajların doluluk seviyesi düşüşte. Yağış azlığı ve sıcak havalar barajlardaki su seviyesini etkiliyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı seviyesi
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 24 KASIM 2025
İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı % 19,57 seviyesine geriledi.
10 BARAJDAKİ SON DURUM
Ömerli barajı 17,34
Darlık barajı 28,49
Elmalı barajı 50,05
Terkos barajı 21,97
Alibey barajı 12,19
Büyükçekmece barajı 21,65
Sazlıdere barajı 19,35
Istrancalar barajı 21,72
Kazandere barajı 1,7
Pabuçdere 3,61
"EKİMDE GÜZEL YAĞIŞLAR ALDIK"
Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranının düşme seviyesiyle ilgili konuştu.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'nin özellikle güneyi, batı kesimleri ile Marmara Bölgesi'nin son yıllarda son derece kurak dönemlerden geçtiğini söyledi.
Kuraklığın su kaynağının gelmesini engellediğini, havaların sıcak geçmesinin ise var olan kaynakların hızlı tükenmesine yol açtığını belirten Toros, "Ekimde güzel yağışlar aldık, son 10 yıldaki en yağışlı yıllardan birisi oldu. Temmuz, ağustos, eylülde her 3 günde bir barajlardaki değer yüzde 1 düşerken bu ekimde 6 güne çıktı. Yani yaz döneminde değer 3 günde bir yüzde 1 azalırken, ekimde bu neredeyse iki katına yükselmiş oldu." dedi.
Kasım ayında ise Türkiye'nin yeniden yüksek basınç sistemlerinin etkisine girdiğini vurgulayan Toros, İstanbul'da dün sıcaklığın 25 dereceye kadar çıktığını hatırlatarak, "Sıcak günler yaşıyoruz. Yüksek basınç alanları yağışların gelmesini engelliyor. Yağış kaynağı gelmediği için baraj seviyeleri de düşmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.
Toros, İstanbul barajlarının kent nüfusuna yetecek düzeyde suya sahip olmadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Geçmiş verilere baktığımız zaman son yıllardaki en kurak ikinci yıl olduğunu görüyoruz. İstanbul barajları, İstanbul halkına yetecek kadar su seviyesine sahip değil. İstanbul'da 1 milyar 100 milyon metreküpün üzerinde su tüketiyoruz. Neredeyse 1 milyar 200 milyon metreküpe yaklaştı. Ama barajların doluluğu tamamen dolu olsa bile 900 milyon metreküp bile yapmıyor. Zaten barajlar son yıllarda yüzde 100 hiç dolmuyor. Tabii ki Yeşilçay ve Melen gibi kaynaklar imdadımıza yetişiyor ama onlar da çok uzak mesafeden, zahmetli oluyor."
"ÇÖZÜM, SU TASARRUFUNA YÖNELİK ADIMLAR ATMAMIZDIR"
İstanbul'da kişi başı günlük su kullanımının 200 litre olduğuna dikkat çeken Toros, bunun sürdürülebilir olmadığını belirterek şu önerilerde bulundu:
"Çözüm, herkesin el birliğiyle suyumuzu daha uzun süre yetecek şekilde kullanmamız, yani su tasarrufuna yönelik adımlar atmamızdır. Apartmanların girişine basınç düşürücü takılması, evlerde ekonomik musluk başlıklarının kullanılması gibi önlemler önemli. Yöneticilerin ise uzun vadede hepimizi tasarrufa teşvik edecek kademeli ücretlendirme sistemine geçmesi gerekiyor. Şu anda İstanbul'da kişi başı günlük su tüketimi ortalama 200 litre ve bu çok yüksek. 100 litreye kadar standart bir fiyat uygulanmalı, ancak 100 litreyi aşan her kullanımda fiyatın kademeli ve giderek artan bir şekilde yükselmesi lazım ki insanlar suyu daha dikkatli kullansın."
Gelecek dönemdeki günlerde yağışlı bir dönemin gelip gelmeyeceğinin de bugünkü teknolojiyle tahmin edilemediğini belirten Toros, "Havayı etkileyen çok farklı faktörler var. Kelebek etkisi deriz ya, birçok faktör devrede olduğu için modellemek son derece zor. Dolayısıyla önümüzdeki sürecin nasıl geçeceğini genel anlamda bilemiyoruz ama birçok tahmin, çok yağışlı dönemleri öngöremiyor şu an için. Bu da baraj seviyesinin düşmeye devam etmesi anlamına geliyor. Onun için yapabileceğimiz en iyi çözüm tasarruf. Bunun için de doğal yönlendirici ve teşvik edici kademeli ücretlendirme." diye konuştu.