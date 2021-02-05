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İstanbul barajları doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı 2021 ne kadar? İşte barajlardaki son durum

İstanbul barajları son durum İstanbullular tarafından merak ediliyor. 2021 senesinde barajların doluluk oranının yüzde 19'a kadar düşmesi İstanbulluları korkuttu. Ancak geçtiğimiz haftalarda yaşanan kar yağışı ve sağanaklar baraj seviyelerinde artışa neden oldu. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar? İşte İstanbul baraj doluluk oranları 2021 son dakika

İstanbul barajları doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı 2021 ne kadar? İşte barajlardaki son durum

2021 kış mevsiminin yağışsız geçiyor olması İstanbul'un en büyük problemi olan su problemini tekrar görünür hale getirdi. Ocak ayının ilk haftasında İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19'a kadar geriledi. Birkaç haftadır etkisini gösteren yağışlı hava sonrasında İstanbul barajlarının doluluk oranı merak konusu oldu. İstanbul barajlarının doluluk oranı ne? İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk verileri güncel...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2021

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde %44,15'e yükseltti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 44,15'e yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu.

Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 57,53 seviyesindeydi.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

25 Ocak: Yüzde 32,78

26 Ocak: Yüzde 33,37

27 Ocak: Yüzde 34,22

28 Ocak: Yüzde 36,96

29 Ocak: Yüzde 38,29

30 Ocak: Yüzde 38,86

31 Ocak: Yüzde 40,39

1 Şubat: Yüzde 41,30

2 Şubat Yüzde 42,63

3 Şubat: Yüzde 43,45

4 Şubat Yüzde 43,84

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

5 Şubat itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Yüzde 48,46
Pabuçdere Yüzde 22,26
Sazlıdere Yüzde 20,69
Büyükçekmece Yüzde 46,10
Alibeyköy Yüzde 52,32
Terkos Yüzde 42,24
Kazandere Yüzde 76,90
Elmalı Yüzde 50,68
Darlık Yüzde 54,84
Istrancalar Yüzde 93,09

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