Bu yıl Türkiye genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul’un su kaynaklarını da ciddi şekilde etkiledi. 24 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 23,12 seviyesine kadar geriledi. Bazı barajlarda su miktarı kritik seviyelere inerken, kimi noktalarda neredeyse tamamen kuruma noktasına geldi. İşte, 24 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla İstanbul barajlarında son durum...