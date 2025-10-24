İstanbul barajlarında kuraklık alarmı! Baraj seviyesi yüzde 23'ü gördü!
Bu sene Türkiye'yi vuran kuraklık İstanbul barajlarını da etkiliyor. 24 Ekim Cuma bugün İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 23,12'e kadar düştü. Bazı barajlarda su seviyesi sıfıra kadar yaklaştı! İşte, 24 Ekim 2025 Cuma İstanbul barajlarında son durum
Bu yıl Türkiye genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul’un su kaynaklarını da ciddi şekilde etkiledi. 24 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 23,12 seviyesine kadar geriledi. Bazı barajlarda su miktarı kritik seviyelere inerken, kimi noktalarda neredeyse tamamen kuruma noktasına geldi. İşte, 24 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla İstanbul barajlarında son durum...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi, yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam ediyor.
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 24 Ekim Cuma bugün itibarıyla yüzde 23,12 olarak ölçüldü.
24 EKİM 2025 CUMA İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?
Su miktarı, Ömerli'de yüzde 15,47, Darlık'ta yüzde 36,4, Elmalı'da yüzde 48,59, Terkos'ta yüzde 27,87, Alibey'de yüzde 11,69, Büyükçekmece'de yüzde 27,53, Sazlıdere'de yüzde 25,37, Istrancalar'da yüzde 23,04, Kazandere'de yüzde 1,69, Pabuçdere'de yüzde 6,17 olarak hesaplandı.
SON 10 YILIN BARAK DOLULUK ORANLARI
İSKİ istatistiklerine göre, 24 Ekim'deki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 68, 2016'da yüzde 39,76, 2017'de yüzde 50,08, 2018'de yüzde 52,14, 2019'da yüzde 43,51, 2020'de yüzde 31,4, 2021'de yüzde 46,53, 2022'de yüzde 42,77, 2023'te yüzde 20,36, 2024'te yüzde 32,97 ve 2025'te yüzde 23,12 olarak kaydedildi.