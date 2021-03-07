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İstanbul barajlarının doluluk oranı ne? İSKİ 7 Mart baraj doluluk oranı son durum

İstanbul'un gündeminde İstanbul barajlarının doluluk oranı var. Geçtiğimiz sonbaharda %20'nin altına düşen baraj doluluk oranları İstanbulluları korkutmuştu. Son zamanlarda etkisini gösteren yağışlar İstanbul barajlarının doluluk oranının yükselmesine neden oldu. Peki, İstanbul barajlarının doluluk oranı ne? İSKİ 7 Mart baraj doluluk oranı son durum

İstanbul barajlarının doluluk oranı ne? İSKİ 7 Mart baraj doluluk oranı son durum

Ocak ayının ilk haftasında İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19'a kadar geriledi. Son haftalarda etkisini gösteren yağışlı hava sonrasında İstanbul barajlarının doluluk oranı merak konusu oldu. İstanbul barajlarının doluluk oranı ne? İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk verileri güncel...

İSANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 2021

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen yağışların sonrası barajlardaki doluluk oranını da yüzde 59,17'e yükseltti.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 59,17'e yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu bir hafta içerisinde yüzde 3'ü geçen bir artış yaşandı.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

25 Şubat: Yüzde 54,07

26 Şubat: Yüzde 55,10

27 Şubat: Yüzde 55,58

28 Şubat: Yüzde 56,20

1 Mart: Yüzde 56,71

2 Mart: Yüzde 57,23

3 Mart: Yüzde 57,63

4 Mart: Yüzde 58,02

5 Mart: Yüzde 58,23

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

7 Mart itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Yüzde 72,04
Pabuçdere Yüzde 41,70
Sazlıdere Yüzde 31,51
Büyükçekmece Yüzde 59,87
Alibeyköy Yüzde 58,11
Terkos Yüzde 54,69
Kazandere Yüzde 61,95
Elmalı Yüzde 66,92
Darlık Yüzde 68,26
Istrancalar Yüzde 60,65

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