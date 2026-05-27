        İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ 2026 - 27 Mayıs 2026 Çarşamba İstanbul'da Kurban Bayramı namazı ne zaman ve saat kaçta kılınacak? Diyanet Bayram Namazı Vakti

        İstanbul bayram namazı saati - 27 Mayıs 2026 İstanbul'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

        Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da bayram heyecanı yaşanmaya başladı. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde camilere akın edecek vatandaşlar, bayram namazını eda etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. 2026 yılında Kurban Bayramı'nın birinci günü 27 Mayıs sabahına denk gelirken, İstanbul'da yaşayanlar da namaz vaktini öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre her ilde olduğu gibi İstanbul için de bayram namazı saati netlik kazandı. Peki, 27 Mayıs sabahı İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte tüm bilgiler haberimizde…

        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 01:56 Güncelleme:
        Kurban Bayramı’nın başlamasıyla İstanbul’da bayram hazırlıkları hız kazanırken, vatandaşlar bayram sabahı kılınacak namazın saatini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bayramın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba sabahında camilerde buluşacak olan İstanbullular, ibadetlerini belirlenen saatlerde yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı takvimine göre İstanbul için bayram namazı vakti de açıklandı. Bu doğrultuda, şehir genelinde milyonlarca kişi aynı anda saf tutarak bayram namazını eda edecek. Peki, 27 Mayıs günü İstanbul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…

        İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba sabahı, Müslümanlar bayram namazı için camilerde saf tutacak.

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il namaz saatlerine göre, İstanbul’da bayram namazı 06.12’de kılınacak.

        BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

        Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

        BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        Bayram namazı iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

        1. Rekat

        - İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

        - Gizlice Sübhaneke okunur.

        - Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

        - İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

        - İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

        - İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

        - İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

        - İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

        - Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

        - İkinci rekate kalkılır.

        2. Rekat

        - İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

        - Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        - Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

        - Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

        - 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

        - Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        - Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

        - Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

        BAYRAM NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

        Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı’nda diğeri Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekatlık bir namazdır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir.

        Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayanlar için bölüm ayrılan camilerde bayram namazlarına katılabilir.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
