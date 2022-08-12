İstanbul Bienali 17 Eylül’de açılıyor

1987 yılından bu yana İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Bienali, 17. edisyonuyla bir kez daha İstanbul’u güncel sanatın buluşma noktası haline getirmeye hazırlanıyor. Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in üstlendiği bienal için dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıların, İstanbul’un çeşitli semtlerinde sergileyecekleri projeler için kurulum çalışmaları devam ediyor.

17. İstanbul Bienali’ne, sanatçı, düşünür, yazar, şair, araştırmacı, mimar, radyo programcısı, balıkçı, aktivist, stand-up komedyeni, şef, etnomüzikolog, ornitolog, deniz bilimci, kukla ustası, müzisyen ve daha pek çok başka alandan 500’ün üzerinde katılımcı, yerel topluluklarla bireysel veya kolektif çalışmalar yürüterek katkı sunacak.

Bienalin küratörleri Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh

17. İstanbul Bienali, Beyoğlu, Kadıköy, Fatih ve Zeytinburnu’nda yer alan 12 sergi mekânının yanı sıra, şehrin dört bir yanında sayıları 50’yi aşan kitapçı, sahaf, hastane, huzurevi, kafe, metro durakları ve bir radyo istasyonunda izleyiciyle buluşacak.

17. İSTANBUL BİENALİ

Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in küratörlüğünü üstlendiği 17. İstanbul Bienali, ölçeği, yöntemi ve hedefleri açısından önceki edisyonlardan farklılaşıyor. İki yılı aşkın süredir dünyanın farklı bölgelerinde, benzer sorunlara çözüm üretmek için çalışmalar yürüten, farklı alanlardan katılımcıları bir araya getiren bienal, etkileşimi besleyen, güçlendiren ve uzun vadeli etki üretmeyi amaçlayan bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Bread and Puppet

“Bienal bir gazete olabilir mi? Yeniden tasarlanmış bir arşiv olabilir mi? Su gibi herkesin içinden akan bir duyular denizi olabilir mi? Eski şarkılardan, kuşlardan, çimenlerden, balıklardan, mandalardan edinilen içgörülerin paylaşıldığı bir buluşma olabilir mi?” gibi soruların sonucunda her biri uzun vadeli araştırma ve işbirliğinin meyvesi olan 50'den fazla projenin bir araya geldiği 17. İstanbul Bienali birlikte vakit geçirmek, düşünmek, konuşmak, dinlemek, okumak, izlemek, sorular sormak ve sorulara cevap aramak için bir davet niteliği taşıyacak.

17. İstanbul Bienali’nin küratoryal metnine buradan ulaşılabilir.

17. İSTANBUL BİENALİ SERGİLERİ NERELERDE OLACAK

17. İstanbul Bienali’nin Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçesinde yoğunlaşan sergi alanları, sadece birer mekân olarak değil bulundukları mahalleler ve o mahallelerle kurdukları ilişki üzerinden de öne çıkacak.

Bienal sergileri, geleneksel müze ve sergi mekânlarının yanı sıra bir hat ve cilt atölyesi, Mimar Sinan imzalı 16. yüzyıldan kalan bir hamam, yirmi yılı aşkın süredir kullanılmayan bir Rum okulu, Taksim Meydanı’nın altındaki metro tüneli ve bir bitki bahçesinin de aralarında olduğu, pek çoğu ilk kez bienal kapsamında sergi mekânı olarak kullanılacak 12 mekâna yayılacak.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi

17.İstanbul Bienali, işbirliği yapılan 50’nin üzerinde mekânla beraber şehrin farklı bölgelerindeki açık hava performanslarıyla da kamusal alanlarda İstanbullularla buluşacak.

Beyoğlu rotasındaki sergi mekânları: Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, uluslararası performans sanatı platformu olarak bu alandaki sanatçıları birleştirmek ve desteklemek için çalışmalarını sürdüren Performistanbul Canlı Sanat Araştırma Alanı (PCSAA),1999’dan bu yana kapalı olan İstanbul’un en eski Rum okullarından Merkez Rum Kız Lisesi, SAHA’nın sanatçı ve küratörlere yönelik bir misafirlik, etkileşim ve üretim programı olarak başlattığı SAHA Studio, farklı disiplinlerden güncel sanatçıların sergilerine, çeşitli seminerlere, sanatçı atölye ve konuşmalarına ev sahipliği yapan Büyükdere 35 ile İstanbul’un en yenilikçi kültür sanat alanlarından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda yer alan Yaklaşım Tüneli öne çıkan alanlar arasında.

Kadıköy’deki bienal mekânları arasında, İstanbul’un 130 yıllık bir geçmişe sahip endüstriyel miraslarından Müze Gazhane ile Suriye’yi terk etmek zorunda kalan sanatçılar tarafından 2014’te Yeldeğirmeni’nde kurulan arthereistanbul yer alıyor.

Müze Gazhane

Tarihi Fatih ilçesinde, hat ve cilt sanatçısı Emin Barın’ın beş kata yayılan stüdyosu Barın Han’ın yanı sıra Mimar Sinan tarafından 16. yüzyılda Kaputan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa için yaptırılan ve 2023 yılında faaliyete geçmeden önce bienal izleyicisine açılacak The Çinili Hamam bienalde ilk kez kullanılacak mekânlardan. 2015’te İstanbul Bienali’ne ev sahipliği yapan, 15’inci yüzyılda, Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen en eski hamamlardan Küçük Mustafa Paşa Hamamı da bu rotadaki diğer sergi mekânı.

Zeytinburnu’nda ise 14 dönümlük bir arazi üzerine kurulu Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, bienale ve çeşitli performanslara ev sahipliği yapacak.

17. İSTANBUL BİENALİ'NDE ZİYARETÇİLERİ NELER BEKLİYOR?

Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in küratörlüğünde hazırlanan 17. İstanbul Bienali’nde sanatçıların yanı sıra, düşünür, yazar, şair, araştırmacı, mimar, radyo programcısı, balıkçı, aktivist, stand-up komedyeni, şef, etnomüzikolog, ornitolog, deniz bilimci, kukla ustası, müzisyen ve daha pek çok başka alandan uzman isimlerin katılımıyla yürütülen projeler yer alıyor.

Sriwhana Spong, Bells for Hooves

Bienal, gastronomiden ekolojiye, edebiyattan gıda güvenliğine, göçler ve göçmenlikten deniz yaşamına pek çok konuda, farklı coğrafyalardan ve zaman dilimlerinden hikâyeler anlatacak.

Bienal, ücretsiz sergilerin yanı sıra çeşitli açık hava gösterileri, performanslar, buluşmalar, konuşmalar ve film gösterimleri de içerecek. Etkinlikler, müdahaleler ve beklenmedik buluşmalar, serginin birer parçası olacak. Bienal izleyicileri, şiir okumalarından dergi tanıtımlarına, festivallerden film gösterimleri ve podcast kayıtlarına, spekülatif yayınların özel sayılarından bahçe gezintilerine, hikâye anlatımlarından toplumsal araştırmalara, protesto gösterilerinden baskı atölyesine, kukla gösterilerinden liman seslerinden oluşan bir kütüphaneye pek çok farklı proje ile karşılaşacak. Detaylı program bienalin web sayfası (bienal.iksv.org) ile sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Cooking Sections artists portrait

BİENAL ŞİİR HATTI'YLA İSTANBUL SOKAKLARINA YAYILACAK

Mevcut sergi mekânlarının yanı sıra farklı şekillerde de izleyiciyle buluşmayı hedefleyen 17. İstanbul Bienali Süreyyya Evren'in danışmanlığında gerçekleştirilen Şiir Hattı projesiyle şehre yayılmaya hazırlanıyor.

İstanbul Bienali daveti üzerine 15 şairin 2021 boyunca yazdığı 200’e yakın yeni şiire, bienal süresince çeşitli dijital ve fiziksel kanallar üzerinden erişilebilecek. Şiir panoları kentin farklı noktalarında, sahafların, kitabevlerinin, restoranların, kafelerin camlarında ve duvarlarında görülebilecek. Ayrıca metinlere katılımcı şairlerin şiir okumaları, podcast serileri, düzenli radyo programları gibi farklı mecralarda gerçekleşecek söyleşiler ve etkinlikler eşlik edecek.

Şiir Hattı’nda yer alan mekânların listesi bienalin web sitesinden takip edilebilecek: bienal.iksv.org

Bienal tüm çocukları kuşları gözlemlemeye ve bienale katılmaya davet ediyor

Bienal kapsamında, İKSV Alt Kat tarafından yürütülen “Kuşlar Ne Düşünüyor?” başlıklı proje herkesi çevrelerindeki kuşları gözlemlemeye, onlar hakkında düşünmeye ve doğayla yeniden bağlantı kurmaya çağırıyor. Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Hisar Okulları, Öğretmen Ağı, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi ve Today at Apple’ın işbirliğinde hayata geçirilen proje, pek çok farklı disiplinden uzman, sanatçı, öğretmen, biliminsanı ve paydaşı bir araya getiriyor.

Proje kapsamında “öğretmen” ve “çocuklar ve eşlik eden yetişkinlere” yönelik hazırlanan rehberler, çocukları kuşların nasıl düşündükleri, insanları nasıl gördükleri, çevresel değişikliklerin yaşamlarındaki etkileri, barınmaları, beslenmeleri, hareketleri gibi konulara dair düşünmeye teşvik ediyor. Çocuklar, rehberlerde yer alan sorulara verdikleri yanıtlar etrafında üretecekleri içeriklerle bienale katılabiliyor. Projeye katılmak için metin, resim, fotoğraf, ses ya da video gibi farklı formatlardaki üretimlerin buradaki forma yüklenmesi yeterli.

Arahmaiani Nusantara Flag Project

Bienali rehberle gezin

Ziyaretçiler daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Koç Holding desteğiyle İstanbul Bienali’ni rehberli turlarla ziyaret edebilecek. Bienal süresince devam edecek uzman rehberler eşliğindeki turlar, Barın Han, Müze Gazhane ile Pera Müzesi’nde pazartesi günleri hariç her gün düzenlenecek. Dileyenler rehberli turlar için tekil bilet satın alarak yalnızca bir mekânı rehberlerle gezmeyi tercih edebilir veya kombine bilet satın alarak tüm mekânlarda rehberli turlardan faydalanabilir. Ayrıntılı bilgi bienalin web sitesi (bienal.iksv.org)üzerinden takip edilebilir.

Martha Atienza

17. İstanbul Bienali Özel Biletleri

Bienali ilk keşfedenlerden olmak isteyenler için sunulan Bienal Özel Biletleri sayesinde, genel açılışından önce 15 ve 16 Eylül tarihinde bienal mekânlarını ziyaret etmek mümkün. Tek ve çift kişilik seçeneklerle sunulan Özel Biletler ile ziyaretçiler küratörlerle sanatçıların katılımıyla sunulacak özel programlarla bienali yakından izleme fırsatı bulacak, büyük bienal partisine davetli olarak katılabilecek, özel rehberli turlarla sergileri gezebilecek, bienal yayınlarına ücretsiz sahip olabilecek. Ayrıntılı bilgi için: bienal.iksv.org