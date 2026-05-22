        Haberler Bilgi Gündem İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı mı? Bilgi Üniversitesi neden kapatıldı, garantör üniversiteye mi geçecek, hangi üniversiteye devredilecek, sahibi kim?

        22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırıldığı duyuruldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından üniversitenin garantör bir üniversiteye devredilmesi sürecinin gündeme gelmesi bekleniyor. Daha önce gerçekleşen Can Holding'e yönelik operasyon kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin hakları TMSF'ye devredilmişti. Peki, Bilgi Üniversitesi kapatıldı mı, eğitim faaliyetleri nasıl devam edecek, hangi üniversiteye devredilecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 09:37
        22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni iptal edildi. Kararda, söz konusu işlemin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi kapsamında yapıldığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından öğrenciler, akademisyenler ve kamuoyunda üniversitenin geleceğine dair pek çok soru gündeme taşındı. Peki, Bilgi Üniversitesi neden kapatıldı, garantör üniversiteye devredilecek mi, sahibi kim? İşte merak edilen ayrıntılar haberimizde…

        İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KAPATILDI MI?

        Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.

        BİLGİ ÜNİVERSİTESİ NEDEN KAPATILDI?

        Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GARANTÖR ÜNİVERSİTEYE Mİ GEÇECEK?

        Can Holding’e yönelik gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyım atanmış, ardından üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

        Söz konusu kararın dışında, üniversitenin geleceği ve izlenecek yol haritasına ilişkin yetkili kurumlardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

        GARANTÖR ÜNİVERSİTE NEDİR?

        Garantör üniversite sistemi, vakıf üniversitelerinde olağanüstü durumlarda öğrencilerin eğitim hakkını korumaya yönelik bir mekanizma olarak öne çıkıyor. Bir vakıf üniversitesinin mali, idari ya da akademik yükümlülüklerini yerine getirememesi veya faaliyetlerinin durdurulması durumunda, belirlenen bir devlet üniversitesi süreci devralabiliyor.

        Bu uygulama sayesinde öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması sağlanırken, akademik faaliyetlerin devamlılığı ve idari yapının geçici olarak sürdürülebilmesi amaçlanıyor.

        İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında alınan kararın ardından, üniversitenin garantör üniversiteye devredilmesinin gündemde olduğu belirtiliyor. Ancak sürecin nasıl ilerleyeceği, hangi üniversitenin görevlendirileceği ve öğrencilerin durumuna ilişkin ayrıntıların, yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
