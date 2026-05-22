İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı mı? Bilgi Üniversitesi neden kapatıldı, garantör üniversiteye mi geçecek?
22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırıldığı duyuruldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından üniversitenin garantör bir üniversiteye devredilmesi sürecinin gündeme gelmesi bekleniyor. Daha önce gerçekleşen Can Holding'e yönelik operasyon kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin hakları TMSF'ye devredilmişti. Peki, Bilgi Üniversitesi kapatıldı mı, eğitim faaliyetleri nasıl devam edecek, hangi üniversiteye devredilecek? İşte merak edilen tüm detaylar…
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KAPATILDI MI?
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ NEDEN KAPATILDI?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GARANTÖR ÜNİVERSİTEYE Mİ GEÇECEK?
Can Holding’e yönelik gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyım atanmış, ardından üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
Söz konusu kararın dışında, üniversitenin geleceği ve izlenecek yol haritasına ilişkin yetkili kurumlardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.
GARANTÖR ÜNİVERSİTE NEDİR?
Garantör üniversite sistemi, vakıf üniversitelerinde olağanüstü durumlarda öğrencilerin eğitim hakkını korumaya yönelik bir mekanizma olarak öne çıkıyor. Bir vakıf üniversitesinin mali, idari ya da akademik yükümlülüklerini yerine getirememesi veya faaliyetlerinin durdurulması durumunda, belirlenen bir devlet üniversitesi süreci devralabiliyor.
Bu uygulama sayesinde öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması sağlanırken, akademik faaliyetlerin devamlılığı ve idari yapının geçici olarak sürdürülebilmesi amaçlanıyor.
İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında alınan kararın ardından, üniversitenin garantör üniversiteye devredilmesinin gündemde olduğu belirtiliyor. Ancak sürecin nasıl ilerleyeceği, hangi üniversitenin görevlendirileceği ve öğrencilerin durumuna ilişkin ayrıntıların, yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.