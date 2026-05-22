GARANTÖR ÜNİVERSİTE NEDİR?

Garantör üniversite sistemi, vakıf üniversitelerinde olağanüstü durumlarda öğrencilerin eğitim hakkını korumaya yönelik bir mekanizma olarak öne çıkıyor. Bir vakıf üniversitesinin mali, idari ya da akademik yükümlülüklerini yerine getirememesi veya faaliyetlerinin durdurulması durumunda, belirlenen bir devlet üniversitesi süreci devralabiliyor.

Bu uygulama sayesinde öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması sağlanırken, akademik faaliyetlerin devamlılığı ve idari yapının geçici olarak sürdürülebilmesi amaçlanıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında alınan kararın ardından, üniversitenin garantör üniversiteye devredilmesinin gündemde olduğu belirtiliyor. Ancak sürecin nasıl ilerleyeceği, hangi üniversitenin görevlendirileceği ve öğrencilerin durumuna ilişkin ayrıntıların, yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.