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İstanbul Boğazı donacak mı? Yeni soğuk hava dalgası geliyor!

İstanbul Boğazı donacak mı? Yeni soğuk dalgası İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde önümüzdeki günlerde etkili olmaya başlayacak. Peki, İstanbul Boğazı donacak mı? Kar en zaman yağacak? Merak edilip araştırılan soruların cevabını sizler için haberimizde derledik. İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili son tahminler...

İstanbul Boğazı donacak mı? Yeni soğuk hava dalgası geliyor!

Kar geliyor! Yeni soğuk hava dalgası kapıda. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmiş sıcaklıklar uzun süre sıfır derecenin altında seyretmişti. Günlerce devam eden kar yağışı Ankara ve İstanbul'da da etkili olmuştu. Son günlerde ise İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklıklar yükselmeye başlamıştı.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Yaklaşık bir haftadır devam eden sıcak hava yerini soğuk hava dalgasına bırakacak. Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan son dakika tahminlere göre 28 Şubat itibariyle yurt geneli yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

Sıcaklıklarda yaşanan ani düşüşle birlikte İstanbul'da da yağmurlu havanın özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi soğuk hava dalgasının Mart ayının ilk haftası boyunca devam etmesi tahmin ediliyor.

İSTANBUL BOĞAZI DONACAK MI?

Yeni soğuk hava dalgası 1 Mart'tan itibaren İstanbul'da da etkili olacak. Ancak soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul Boğazı'nın donması söz konusu olmayacak.

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YORUMLAR

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