İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı'nda sis dolayısıyla durdurulan gemi trafiği normale döndü
Giriş: 22.02.2025 - 00:42 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:42
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, Boğaz'ın gemi trafiğine saat 00.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü açıldığı belirtildi.
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, 20 Şubat Perşembe akşamı sis nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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