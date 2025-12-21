Habertürk
        Haberler Gündem İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

        İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

        İstanbul Boğazı'nda bilinmeyen bir nedenle sürüklenmeye başlayan içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botuyla demirletilip Kuruçeşme'de emniyete alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 20:44 Güncelleme: 21.12.2025 - 20:44
        İstanbul Boğazı Arnavutköy açıklarında, gündüz saatlerinde 17 metre uzunluğundaki bir tekne bilinmeyen nedenle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-9' hızlı tahsiliye botu bölgeye sevk edildi. İçinde 3 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla demirlenip Kuruçeşme'de emniyete alındı.

        'TEKNE KURUÇEŞME'DE EMNİYETE ALINDI'

        Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Arnavutköy önlerinde sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 17 metre boyundaki tekne, KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca demirletilerek Kuruçeşme'de emniyete alındı" ifadeleri kullanıldı.

